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戶外脫口罩！醫提這4點　留言一面倒「還是戴好了」

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布，12/1起取消戶外戴口罩規定。對此，ICU醫師陳志金列出4件事，想問大家「戶外不用戴口罩，哪一件事比較困擾？」結果網友一面倒回應，還是戴口罩好了。

陳志金在臉書發文，這4件事為，第一「擦口紅」，第二「刮鬍子」，第三「修鼻毛」，第四「減雙下巴」。對此，網友們直呼，「以上皆是，還是戴口罩好了」；其他人笑說，「顏值忽然下降讓我很困擾」、「維持戴口罩，出門可以素顏，多睡幾分鐘。」

▼12/1起戶外不用戴口罩。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

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▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

急診科醫師白永嘉也在臉書發文提到，戶外戴口罩即將鬆綁，要刮鬍子了，「快知道有些新朋友長什麼樣子」。許多人留言，「真的，口罩殺手超多」、「我同學也有講過，都不知道他同事長相？拉口罩喝水才知道的。」

指揮中心宣布，自12/1起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定；但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

▼12／1起室外口罩規定鬆綁！室內符合6條件也免戴。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼12/1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）

另外，外出於室內空間、室內場所（包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間），仍應維持全程戴口罩，符合6大情形者則得免戴口罩：

1. 從事運動、唱歌、拍攝個人／團體照時
2. 自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時
3. 直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時
4. 於溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合
5. 外出有飲食需求得免戴口罩
6. 於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

除了上述條件外，指揮中心也取消餐飲場所不得逐桌敬茶敬酒的規定。

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