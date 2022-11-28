5-11歲兒童追加劑12／10上路！　5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日表示，莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗預計於今年12月2日起，提供已完成接種莫德納或Pfizer-BNT基礎劑之滿6歲至11歲兒童作為追加劑接種；另對於滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價Pfizer-BioNTech疫苗(兒童劑型)作為追加劑接種，以追加提供免疫保護力。

指揮中心說明，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今年10月27日專家會議決議，建議滿5歲至11歲兒童追加劑接種間隔為與最後一劑基礎劑間隔至少12周(84天)。另請各地方政府衛生局妥為安排/指定合約醫療院所，以提供家長和幼兒安心之接種環境，後續亦請各縣市教育單位協助調查接種意願，以利各地方政府衛生局規劃安排校園接種期程。

針對已完成基礎劑接種之兒童，請家長評估疫苗接種意願，後續可選擇至合約醫療院所接種，或於校園集中接種，以完整疫苗保護力。

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指揮中心呼籲，本次為首次提供國內滿5歲至11歲兒童追加劑接種，提醒接種後，家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-Watch」疫苗接種-健康回報系統，藉由家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。另亦請尚未完成接種基礎劑者，儘速完成接種。

指揮中心發言人莊人祥補充，目前已有12縣市規劃11月下旬到12月底到幫12-17歲學童接種，校園接種，5-11歲幼兒則請教育局與縣市衛生局合作，進行後續校園接種規劃。

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