民進黨大敗「1族群才是贏家」　朱學恒：國民黨麻煩別自爽

記者黃翊婷／綜合報導

九合一選舉民進黨慘敗，國民黨則橫掃13個縣市，將原本是「綠地」的基隆市、桃園市轉為「藍天」。不過，宅神朱學恒今日（28日）一早在臉書PO文，隔空向國民黨喊話，「獲勝的是討厭民進黨，不是國民黨，麻煩不要自爽」。

▲朱學恒勸國民黨不要「自爽」。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所，下同。）

九合一選舉落幕，國民黨在21個縣市中拿下13個，還搶下六都中具有指標性的台北市、桃園市，讓不少支持者相當振奮。不過，宅神朱學恒28日一早在臉書PO文，隔空向國民黨喊話，「獲勝的是討厭民進黨，不是國民黨，麻煩不要自爽」。

網友們也紛紛在文章底下留言表示認同，「國民黨很會自我膨脹，然後就把自己吹死」、「2018年說過了，結果……」、「我讚同朱學恒的說法」、「說得太貼切」、「真的，國民黨自己很會自爆，真的高興不了太早，哈哈」。

▲大多數網友也認同朱學恒的觀點。

文化大學新聞系教授莊伯仲也認為，這次選舉國民黨候選人未必比民進黨候選人高明，只是剛好遇上人民對民進黨執政的天怒人怨，想出一口鳥氣罷了，國民黨勝選的蜜月期很短，應該戒慎恐懼，因為明年夏天大概就要針對總統大選進行提名，如果國民黨當選人就職後無法替黨加分，對藍營2024年的總統大選恐怕會造成負面影響。

▼莊伯仲分析，國民黨勝選的蜜月期很短。圖為「蔣萬安奮戰勝選之夜」造勢晚會。（圖／記者屠惠剛攝）