　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

黨內示警，民進黨對執政的信心反而成為爭取民意的阻礙，若不痛徹檢討恐將重蹈敗選覆轍。圖為陳時中選後謝票。

▲黨內示警，民進黨對執政的信心反而成為爭取民意的阻礙，若不痛徹檢討恐將重蹈敗選覆轍。圖為陳時中選後謝票。

圖文／鏡週刊

九合一大選落幕，民進黨繼2018年再次遭遇重大挫敗。對於敗選檢討，一名民進黨資深幕僚直言，民進黨完全執政近7年，中間雖歷經波折，最後都能化解，從2020年逆勢追擊，創紀錄高票衛冕總統，到2021年公投逆轉勝，加上防疫成績單，民進黨全黨上下自然對執政很有信心。

不過，自信與托大的界線有時模糊，若沒維持與社會良好的對話，反而成為政黨爭取支持的包袱，甚至對於外界檢討一味硬坳到底，放縱側翼網軍護航或反擊，在在都讓選民無感、不耐，甚或厭惡民進黨行使權力的姿態；當「謙卑、謙卑、再謙卑」從鄭重提醒變成在野黨調侃話語，也難怪期中選舉的結果如此令人難堪。

黨內要角說，台灣民眾向來把地方及中央選舉分得很開，地方選舉因無涉國家大戰略及兩岸議題，因此選民常更願意給在野黨機會；也因為把地方跟中央選舉分開，當民進黨最後打「為台灣挺身而出」，所召喚的迴響寥寥無幾，打中國牌更只是讓綠營在同溫層內自爽，民眾早已疲乏或覺得被情緒勒索而反感。

▼綠營內部認為，民眾黨在北市、竹市的選舉結果，顯示過去認為「白吸到的都是藍票」需要重新評估。

綠營內部認為，民眾黨在北市、竹市的選舉結果，顯示過去認為「白吸到的都是藍票」需要重新評估。

一名黨內公職甚至預警，一個團隊執政愈久勢必積弊，九合一選後大家著眼2024大選打團結牌，固然是爭取繼續執政之必須，但若因顧著團結牌壓下異議聲音，導致黨內的檢討與改革無法推動，外界對民進黨的黑、貪質疑無法釐清，反而會成為阻礙民進黨爭取繼續執政的最大絆腳石。

此外，民眾黨這次由高虹安拿下新竹市長，無疑替身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲參與總統大選注入一劑強心針。對此，綠營內部有2種不同意見，一派認為，柯文哲能吸納的選票，藍絕對遠大於綠，因此柯聲勢壯大反而可能會瓜分到藍營總統參選人的選票，一旦總統大選形成三腳督局面，對綠營利大於弊。

▼幕僚指出，民進黨支持者對選舉成果氣餒灰心，若此時黨內派系鬥爭又起，只會讓人更加厭棄。

幕僚指出，民進黨支持者對選舉成果氣餒灰心，若此時黨內派系鬥爭又起，只會讓人更加厭棄。

不過，綠營內部也有人憂心，柯乃至民眾黨的支持者面貌仍是中間及年輕選民居多，因此不能輕忽柯參選總統對綠營的衝擊，以這次北市、竹市選情為例，即便基本盤催到底，仍有不少中間及年輕選民轉投黃珊珊或高虹安，顯然與選前民進黨大喊的「白營吸到都是藍的票」情況大不相同。

至於被看好接班的賴清德，過去形象較偏保守，支持群也以民進黨基本盤為主，對年輕族群的吸引力還有待開發，民進黨2024大選不想重蹈覆轍，不能單單寄望三腳督就想贏得選戰，而是應回頭思考自己的論述及政策，如何把這次流失的支持者找回來。

更多鏡週刊報導
【全文】綠慘敗加速2024定於一尊　賴清德動向左右黨魁補選
【綠慘敗暗湧再起】敗選海嘯加速2024共主成形　賴清德動向左右黨魁補選
【綠慘敗暗湧再起1】選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

►BURBERRY超美「粉紅香水」買一送一！噴了上癮、回頭率爆高

ET快訊
白石吊橋2人墜落！　1死1失蹤
選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光
王子、郭雪芙爆低調煲愛！　朋友合照悄露餡…男方護愛封口原因曝
何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處
韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵
明年1月內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台
《全明星》爆霸凌…郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」！他落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

地方喊「高虹安選上就罷免」　綠揭她光應付2事就夠傷腦筋

執政犯太多錯！　矢板明夫憂「討厭民進黨」壯大：中國見縫插針

何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處

韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

侯友宜輾壓對手45萬票　直攻總統3大原因卡關

選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

綠2024共主成形！賴清德選黨主席？　幕僚激辯

明年1月內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台

哪裡最死忠？這縣市被一面倒點名　驚人數據曝

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

8500萬億級超跑現蹤台中　豪停台體大外！車迷嗨翻

綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

地方喊「高虹安選上就罷免」　綠揭她光應付2事就夠傷腦筋

執政犯太多錯！　矢板明夫憂「討厭民進黨」壯大：中國見縫插針

何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處

韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

侯友宜輾壓對手45萬票　直攻總統3大原因卡關

選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

綠2024共主成形！賴清德選黨主席？　幕僚激辯

明年1月內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台

哪裡最死忠？這縣市被一面倒點名　驚人數據曝

冬天來了！今年首波寒潮爆發　強冷空氣明晚到

「用嘴呼吸」更易感冒！醫證實4大問題：還會引起蛀牙、口臭

新竹霞喀羅古道健行！2登山客雙雙墜白石吊橋　1死1失蹤

北投公園捕獲「野生2大戲劇男神」！精壯胸肌全被拍　私下照曝光

賓士將推「新7人座休旅」！小改款GLS外型、內裝升級更豪華

綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

德國逼和西班牙保生機　但球員缺席記者會恐遭巨額罰款

地方喊「高虹安選上就罷免」　綠揭她光應付2事就夠傷腦筋

執政犯太多錯！　矢板明夫憂「討厭民進黨」壯大：中國見縫插針

何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

民進黨「囂張沒落魄久」　謝金河4點曝慘敗原因

年輕人不投民進黨　梁文傑曝敗選2原因

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

反共將軍于北辰成功當選桃園市議員

內閣將小改組　綠營盛傳2人可能下台

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單曝

得票遠超預期！候選人卻開心不起來

何志偉哭了！首度揭發「陳時中團隊黑幕」

韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

更多熱門

相關新聞

地方喊「高虹安選上就罷免」

地方喊「高虹安選上就罷免」

即便綠、藍輪番發動攻擊，這場堪稱新竹市有史以來最激烈的市長選戰，最後仍由民眾黨立委高虹安搶下市長寶座；這也是台灣民選地方首長以來，首次有藍綠二大黨以外的第三政黨當選縣市首長，不但替白營布局2024大選注入一劑強心針，更讓身兼黨主席的台北市長柯文哲有了角逐總統大位的根據地。

何志偉稱被逼道歉　劉耀仁怒揭內幕

何志偉稱被逼道歉　劉耀仁怒揭內幕

韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

侯友宜輾壓對手45萬票　直攻總統3大原因卡關

侯友宜輾壓對手45萬票　直攻總統3大原因卡關

選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

選情崩盤震垮一票綠大咖　賴系尊蔡原因曝光

關鍵字：

鏡週刊2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

選戰慘敗？　藥師揭民進黨真實目的

超過10天沒大便！30歲女吐「巧克力色條狀物」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

基隆人哪裡領Gogoro？謝國樑回應了

鄭運鵬感性謝票！卻因兒子太帥歪樓

22:00還在唱票！竹縣深夜開完票惹議

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

口愛「15個危險動作」！醫示警：千萬別刷牙

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

高虹安當選　「Wecare新竹」秒出現

小商人世足下注「3台點鈔機數不完」賺爆

張蘭護汪小菲真報案：為社會除害！

10大浪費錢裝潢！第一名讓人超後悔　

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面