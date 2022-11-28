綠喊這句話「民眾被情勒」　流失2大票群慘敗

▲黨內示警，民進黨對執政的信心反而成為爭取民意的阻礙，若不痛徹檢討恐將重蹈敗選覆轍。圖為陳時中選後謝票。



圖文／鏡週刊

九合一大選落幕，民進黨繼2018年再次遭遇重大挫敗。對於敗選檢討，一名民進黨資深幕僚直言，民進黨完全執政近7年，中間雖歷經波折，最後都能化解，從2020年逆勢追擊，創紀錄高票衛冕總統，到2021年公投逆轉勝，加上防疫成績單，民進黨全黨上下自然對執政很有信心。

不過，自信與托大的界線有時模糊，若沒維持與社會良好的對話，反而成為政黨爭取支持的包袱，甚至對於外界檢討一味硬坳到底，放縱側翼網軍護航或反擊，在在都讓選民無感、不耐，甚或厭惡民進黨行使權力的姿態；當「謙卑、謙卑、再謙卑」從鄭重提醒變成在野黨調侃話語，也難怪期中選舉的結果如此令人難堪。

黨內要角說，台灣民眾向來把地方及中央選舉分得很開，地方選舉因無涉國家大戰略及兩岸議題，因此選民常更願意給在野黨機會；也因為把地方跟中央選舉分開，當民進黨最後打「為台灣挺身而出」，所召喚的迴響寥寥無幾，打中國牌更只是讓綠營在同溫層內自爽，民眾早已疲乏或覺得被情緒勒索而反感。

▼綠營內部認為，民眾黨在北市、竹市的選舉結果，顯示過去認為「白吸到的都是藍票」需要重新評估。



一名黨內公職甚至預警，一個團隊執政愈久勢必積弊，九合一選後大家著眼2024大選打團結牌，固然是爭取繼續執政之必須，但若因顧著團結牌壓下異議聲音，導致黨內的檢討與改革無法推動，外界對民進黨的黑、貪質疑無法釐清，反而會成為阻礙民進黨爭取繼續執政的最大絆腳石。

此外，民眾黨這次由高虹安拿下新竹市長，無疑替身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲參與總統大選注入一劑強心針。對此，綠營內部有2種不同意見，一派認為，柯文哲能吸納的選票，藍絕對遠大於綠，因此柯聲勢壯大反而可能會瓜分到藍營總統參選人的選票，一旦總統大選形成三腳督局面，對綠營利大於弊。

▼幕僚指出，民進黨支持者對選舉成果氣餒灰心，若此時黨內派系鬥爭又起，只會讓人更加厭棄。



不過，綠營內部也有人憂心，柯乃至民眾黨的支持者面貌仍是中間及年輕選民居多，因此不能輕忽柯參選總統對綠營的衝擊，以這次北市、竹市選情為例，即便基本盤催到底，仍有不少中間及年輕選民轉投黃珊珊或高虹安，顯然與選前民進黨大喊的「白營吸到都是藍的票」情況大不相同。

至於被看好接班的賴清德，過去形象較偏保守，支持群也以民進黨基本盤為主，對年輕族群的吸引力還有待開發，民進黨2024大選不想重蹈覆轍，不能單單寄望三腳督就想贏得選戰，而是應回頭思考自己的論述及政策，如何把這次流失的支持者找回來。

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