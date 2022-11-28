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地方喊「高虹安選上就罷免」　綠揭她光應付2事就夠傷腦筋

高虹安當選新竹市長，創下全國最年輕市長的紀錄，更牽動未來藍白競合。

▲高虹安當選新竹市長，創下全國最年輕市長的紀錄，更牽動未來藍白競合。

圖文／鏡週刊

即便綠、藍輪番發動攻擊，這場堪稱新竹市有史以來最激烈的市長選戰，最後仍由民眾黨立委高虹安搶下市長寶座；這也是台灣民選地方首長以來，首次有藍綠二大黨以外的第三政黨當選縣市首長，不但替白營布局2024大選注入一劑強心針，更讓身兼黨主席的台北市長柯文哲有了角逐總統大位的根據地。

不過，民眾黨人士直言，竹市能勝選，雖然與高虹安身為「郭台銘子弟兵」的標籤及柯文哲的家鄉效應不無關係，但從選戰過程來看，不能完全說是柯的大勝利，內部評估，選戰末期藍白自動棄保的氛圍及藍營地方人士的倒戈，才是把高虹安送進竹市府的關鍵，因此，選後在市政治理上會否受到藍營地方人士的牽制？聯電榮譽副董事長宣明智等在地政商的人情怎麼還？不僅考驗高，也會是民眾黨布局2024大選的挑戰。

此外，白營操盤幕僚說，高虹安當選後，選前未了的助理費案等司法爭議恐會陸續啟動調查，屆時高一方面要專注市政治理，另一方面也需在司法案件之間疲於奔命，一旦檢調搜索、傳喚，甚至遭起訴，種種動作都會影響民眾黨的形象，加上選前地方人士即已私下放話，若高當選就要發動罷免，綠營及不滿高虹安的群眾早已蠢蠢欲動，在在牽動2024大局，後續政治效益仍難評估。

「竹市最後就是『討厭林智堅／民進黨』與『討厭高虹安』的對決！」民眾黨人士分析，高虹安參選初期並不被看好，民調甚至一直在第3名，但歷經林智堅論文抄襲案及竹市棒球場事件後，高吸納「討厭民進黨」的中間及年輕族群逐漸爬升至第一，後續綠營又舉全黨之力猛打高的論文抄襲、資策會案，但高的危機處理與反擊明快，反讓她成為全國聲量最高的政治人物，進而形塑「綠營追殺高虹安」的氛圍，有利高凝聚她在藍白及中間群眾的支持度。

▼白營內部憂心，高虹安選前遭控的助理費案，恐成為民眾黨2024布局的未爆彈。

白營內部憂心，高虹安選前遭控的助理費案，恐成為民眾黨2024布局的未爆彈。

選戰末期，對手林耕仁爆出她涉嫌詐領助理費、男友疑似人頭助理等爭議，擠牙膏式的證據陸續曝光，重挫高的聲勢，一名高營幕僚不諱言，高站穩「反綠盟主」的角色，選戰最後階段與國民黨新竹縣長楊文科合體，藍營正副議長、乃至於基層里長又相繼倒戈或曖昧表態，更是推了高一把，讓藍白基層自動發生棄保，最終才能贏得勝利。

民進黨資深幕僚則認為，高以些微差距當選，雖終結綠營在竹市的8年執政，但從後續布局來看未必是壞事，首先，高的涉貪官司事證明確，選後一定會啟動調查，「她光應付司法及輿論的質疑就夠傷腦筋了」，其次，綠營反而可重新調整腳步、盤整地方資源，一旦竹市有機會補選市長，選民反而會還民進黨公道，最後，高對市政不熟，加上官司纏身，只要有任何大錯小錯，都可能讓她的負面觀感外溢到全國，進而影響立委及總統大選。

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