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游盈隆揭民進黨九合一慘況　「蔡英文不揪戰犯2024等著被殲滅」

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選民進黨僅拿下5縣市，面對選戰潰敗，黨主席蔡英文立即請辭，不過，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，綠營這回執政版圖面積比1989年時更小，蔡英文揮揮衣袖一走了之，黨內若還心存僥倖，苟且偷安，「那就等著民進黨在2024被徹底殲滅」。

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣。

對於選舉結果，蔡英文說，「我們必須體認，執政必須更虛心以對」，在民意面前政黨是渺小的，政治人物是渺小的，民進黨不是沒有挫敗過、不是沒有跌倒過，會深刻檢討。

游盈隆則表示，這次的選舉結果對民進黨短中長期政治衝擊與影響非常強烈、非常深遠。首先，民進黨2022所獲縣市長席次（兩都三縣）和2005（1都＋6縣)類似，但沒有收復雲林，卻拿回澎湖，整體版圖縮小，從濁水溪退守北港溪以南，中台灣與北台灣全面淪陷，遑論宜花東。

另外，游盈隆說，考慮民進黨地方執政版圖面積，2022年竟比1989年更小。1989年是民進黨創黨後第3年，當年縣市長選舉，民進黨氣勢如虹，一舉拿下宜蘭縣、台北縣、新竹縣、彰化縣、高雄縣、屏東縣，奠定日後逐鹿中原的基業，「2022這一戰有多慘？一句話，丟盔棄甲，前功盡棄，倉惶退回32年前的起點。」

游盈隆指出，完全執政的民進黨在地方大選再次遭遇重大挫敗，而且一次比一次慘，不僅被國民黨和民眾黨聯手打趴在地，更重要的恐怕是重重地得罪台灣選民，惹怒真正的主權者，而在這種情形下，如果蔡總統兼黨主席身為主帥只辭黨主席，卻不下詔罪己，不揪出幾個核心戰犯，黨內還不痛下決心好好檢討反省，還心存僥倖，苟且偷安，不願面對真相，等到民進黨在2024被徹底殲滅，就後悔莫及。

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關鍵字：

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