分析九合一「政治網紅逐漸被淘汰」　他曝：政壇競爭更激烈

▲2022九合一選舉民進黨支持者。（資料照／記者李毓康攝）

皮心瑀／台北報導

九合一大選結果出爐，國民黨一舉拿下13縣市，民進黨僅拿5席，民眾黨1席，無黨籍2席。國民黨前立委蔡正元分析，從連任的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕的得票率來看，可以發現新的時代特性，並稱今年政治人物網紅化已經明顯退潮，政壇將有有更激烈的競爭，因為是真才實學的考驗。

蔡正元指出，侯友宜2022的得票率62.42%比2018的得票率57.15%5.27個百分點；再者就是盧秀燕2022的得票率59.35%，比2018年的56.57%增加了2.78個百分點，

蔡正元分析，2014年柯文哲以「辣阿伯」創造出來的虛幻「辣風」，讓政壇充斥政治網紅的明星風氣，但侯友宜和盧秀燕的務實風格，勤政務實不愛玩弄「金句」，也不好討拍小動作去取悅選民和媒體開創出新的時代。

蔡正元說，侯友宜和盧秀燕在2018選舉從一開始的聲勢和民調就已勝過對手，而且時間點比前高雄市長韓國瑜崛起時還要早，韓國瑜雖較晚崛起但聲勢卻相對暴漲，讓媒體和政壇誤以為「韓流」幫助侯友宜和盧秀燕勝選，但今年韓流已消退侯友宜和盧秀燕用自身的風格，證實了自己更強的能耐。

蔡正元也提到，更早走出務實政治風格的其實是副總統賴清德，雖然偶有「賴神」式的造神小技巧，卻不是賴清德地位穩固的原因，而面對總統蔡英文「文青網紅」的壓抑，「讀稿姬」把網紅魅力徹底自行催毀，賴清德的路才開始寬闊起來，未來藍綠兩黨都會在選民口味變換下逐漸淘汰「政治網紅」，務實政治人物的較量要完全要靠真本事。