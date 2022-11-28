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郭台銘「未明確表態」挺高虹安　3原因曝光

郭台銘未在此次大選中現身，主要是顧及鴻海形象及避免政治紛擾。

▲郭台銘未在此次大選中現身，主要是顧及鴻海形象及避免政治紛擾。

圖文／鏡週刊

在白營部分，即將卸任台北市長的柯文哲創立民眾黨3年多，首度率黨投入9合1選舉，成功在自己的家鄉插旗，由黨籍立委高虹安拿下新竹市長，創下藍綠以外第3大黨勝選縣市長的新紀錄，若再加上與柯友好的苗栗縣長當選人鍾東錦、金門縣長當選人陳福海，對早已表態角逐2024總統大位的柯來說，擁有「1加2」縣市長盟軍的實力，讓他足以繼續在政壇向藍綠叫板，也牽動未來藍綠白3方競合。

▼高虹安（右）拿下新竹市長寶座，讓柯文哲（左）更有利於布局總統大選，牽動藍白競合。

高虹安（右）拿下新竹市長寶座，讓柯文哲（左）更有利於布局總統大選，牽動藍白競合。（民眾黨提供）

高虹安在竹市勝選，對柯的意義非凡。親柯人士分析，今年竹市選舉很罕見，不但熱度是歷年之最，更成為藍綠白有意角逐總統大位者試水溫的前哨站，如民進黨提名的沈慧虹不只有蔡英文總統多次站台輔選，綠營總統熱門人選副總統賴清德、桃園市長鄭文燦都多次現身力挺，國民黨提名的林耕仁則有黨主席朱立倫及前高雄市長韓國瑜輪番加持，至於白營，竹市是柯的家鄉，邁力為高輔選自不在話下，最後在這場堪稱總統級規模的選戰奪勝，自然有利於2024布局。

▼民眾黨立委高虹安拿下新竹市長寶座，讓將卸任台北市長的柯文哲更有利於布局2024年總統大選。

民眾黨立委高虹安拿下新竹市長寶座，讓將卸任台北市長的柯文哲更有利於布局2024年總統大選。

值得觀察的是，被視為鴻海創辦人郭台銘子弟兵的高虹安當選新竹市長，未來郭與柯文哲會如何互動？是否會合作結盟？在在牽動藍白競合。對此，親郭人士向本刊透露，郭目前無意投入2024大選，並直言「郭柯再度結盟的可能性不高」，至於是否會支持國民黨的總統候選人？這位人士則語帶玄機地說：「要看國民黨推出什麼人，若是好的人選當然有可能。」

他並說，郭董目前專心在自己的事業，當初推薦高虹安給民眾黨，是希望她能貢獻長才，為社會做一點事，但這次選舉爆出助理費案甚至被質疑苛刻員工，令郭及許多鴻海主管都相當詫異，也連帶影響鴻海的形象，這是為什麼選戰最後階段，郭未明確表態支持高，而選擇用模糊方式在臉書發表聲明，他推測郭經此事後，恐怕寧願對政治保持一定的距離。

▼被視為郭台銘子弟兵的高虹安（右），選戰期間並未與郭同台。

被視為郭台銘子弟兵的高虹安（右），選戰期間並未與郭同台。

事實上，郭台銘直到選前之夜都未現身替高站台，唯一一次針對竹市選情發言，僅低調在臉書表示：「竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。」不僅未明確表態挺高，一句「大智慧」反讓綠營借題發揮，直指是「林智堅加沈慧虹」。

郭台銘未出面明確表態，本刊掌握原因有3，一是親郭人士早在高投入競選後，已私下找人進駐高的團隊暗助，但要求低調、不要浮出檯面，理由是「郭董沒有想玩這局」，其次，高遭控涉貪、詐領助理費案已進入司法程序，郭若站出來力挺，形同對她背書，可能衝擊鴻海形象，甚至影響郭未來在政壇的布局。

此外，也有親柯人士透露，柯文哲及前立委蔡壁如私下曾多次對友人透露，郭曾親口向他們表態，經2020大選一役，郭自知不適合選舉，對2024大位也「無意再玩」，若選前大動作出面站台，恐又引來政壇揣測郭有意角逐總統，為避免政治紛擾上身，加上郭的人脈藍綠都有，才選擇與選戰保持一定距離。

▼民眾黨內認為，選後柯文哲應提早思考2024年立委選戰布局，強化陸戰實力。

民眾黨內認為，選後柯文哲應提早思考2024年立委選戰布局，強化陸戰實力。

至於柯執政的「本命區」台北市，儘管未能將市長寶坐順利交棒給副市長黃珊珊，但在藍綠操作政黨對決的態勢下，黃並未遭棄保效應波及，仍拿下2成5選票，撐住白色力量在台北的基本盤，議員部分民眾黨提名8人、當選4人，得以進軍議會組成黨團，其中「學姊」黃瀞瑩及黃珊珊的子弟兵陳宥丞，更分別拿下士林北投及內湖南港選區的第1、第2高票，「柯家軍」自此宣告成形，有助柯在北市繼續紮根基層。

不過，民眾黨操盤幕僚直言，若以全國整體選況檢視，民眾黨大舉提名87名議員候選人，最後只當選14席，相較於時代力量2018年大選提名40名議員候選人、當選16席，民眾黨這次提名多1倍，席次卻比人少，顯見黨的提名及輔選策略，都有很大的檢討空間。

▼即便柯文哲未順利將台北市長交棒給黃珊珊，但黃仍拿下2成5選票，子弟兵黃瀞瑩等人也當選議員，顯示白色力量已有一定基本盤。

即便柯文哲未順利將台北市長交棒給黃珊珊，但黃仍拿下2成5選票，子弟兵黃瀞瑩等人也當選議員，顯示白色力量已有一定基本盤。

一名民眾黨核心幕僚也說，對黨的發展來說，議員等基層民代的選舉才更能看出一個政黨的實力，一直只在空戰具優勢的柯，當初創黨目的就是想補強陸戰的不足，但3年多來，柯幾乎無心黨務，仍迷信空戰、聲量，首次投入9合1大選也未提早布局選舉策略，以致最弱的陸戰仍沒有太多斬獲，多數提名的基層候選人與柯的連結都不強，柯及黨選後應提早思考2024的立委選戰布局，否則結果難令人樂觀。

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