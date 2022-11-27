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黃郁芬連任失利！感性道謝團隊「若有任何稱許，都是你們應得的」

▲▼無黨籍台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）

▲無黨籍台北市議員黃郁芬。（圖／黃郁芬辦公室提供）

記者楊晏琳／綜合報導

九合一大選落幕，台北市士林、北投區議員黃郁芬連任失敗，稍早發長文感謝競選團隊，感性地說自己若無辦公室同仁，什麼都做不了，「這四年來的成績單，如果有得到任何的稱許，那是你們應得的。」

黃郁芬表示，自己在投票結果尚未出爐前就已寫了封信給辦公室同仁，原先只想私下說，不過在昨晚確定無法繼續連任後，很想讓民眾知道，這幾年的議員生涯做了些什麼，其實不只因為自己，更是因為辦公室的團隊夥伴。

黃郁芬說，因為自己的原則，對團隊感恩又抱歉，「做政治工作有許多種方式跟崗位，在我們這個選區，也有許多團隊跟選擇。而其他選擇都會比在我們辦公室還輕鬆，或者是可以得到更多報酬。」

在每個人進黃郁芬辦公室前，她都會向同仁耳提面命，這裡資源很少、不可以透過職位或這份工作收取任何私人利益；尤其選區在地脈絡盤根錯節、幅員遼闊，其他團隊資源是她的千萬倍以上，「會有比較心態是人之常情，真正辛苦的地方一定都是偶爾難免會浮現出的相對剝奪感。」因此她也常常很佩服辦公室的不離不棄。

黃郁芬自知無法和其他議員一樣給太多優渥的酬勞或加給，「所以我不斷的跟自己說，要讓你們在其他地方得到成就。這四年來的成績單，如果有得到任何的稱許，那是你們應得的。」

她也提到，自己每次經過任何的廟宇，不論大小，都會拜拜。「我總是跟神明祈求，希望我們辦公室同仁工作時出入平安、生活順遂，還有希望神明可以看到我們辦公室的年輕人們堅持想達成的理想，可以保佑像我們這樣的年輕議員團隊可以得到肯定，不要讓這些年輕人失望洩氣離開。」

黃郁芬感性地說，雖然自己時常因求好心切而對同仁非常嚴厲，但她其實一直都認為，同仁們是地方政治很重要的存在。「所以謝謝每一個還堅持留著的你們。這段日子，我們用盡全力，也問心無愧，謝謝大家在各種時刻對我的包容忍讓，還有無盡的付出。」

貼文發布後，也吸引許多支持者按讚、打氣，「好的政治工作者需要培養。我覺得妳對議題好認真，謝謝妳的付出」、「一位成功的領導者會把功勞歸於團隊，會把對團隊的感謝放在第一位，我們的一票能投給郁芬，實在深感榮幸」、「真的好可惜」、「你真的很棒」、「辛苦了 休息後再出發」、「妳很棒！不要氣餒哦！」

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