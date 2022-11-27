田慎節當選！小商人嗆「吃輪胎、裸奔」祭品文　爆有人已縮了

網搜小組／鄺郁庭報導

直播主Molly翎熹在網紅「小商人」力挺下，將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員，以新人之姿獲得2813票，吊車尾爆冷當選。這讓小商人在27日上午開心發文，「那些講說我們選上要吃輪胎、裸奔、跪榴槤……等等之人，真的要說到做到。」Molly翎熹則留言，「私訊跟我說我選上要裸跑的人已經收回訊息了，哭！」引發話題。

▲爆乳田慎節當選，笑呼「謝謝大家讓我沒失婚。」（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

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看到自己推選的人爆冷當選，小商人26日晚上7點41分在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文，「嘉義市東區議員好酸林，登記14號，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。她不是好酸林，當選了。感謝各位的支持。」對於先前曾說，當選就請AV女優「瀧澤蘿拉」謝票，還會請吃雞排，小商人承諾一定做到。

在27日上午10點27分，小商人又發文，這次是要嗆開支票的網友們，「那些講說我們選上要吃輪胎、裸奔、跪榴槤、屁眼搾甘蔗、吃屎、飛天遁地幹地球、等等之人，真的要說到做到。」強調自己是個真小人，不會跟其他人假掰說要和解略過，「我除了最喜歡看大場面以外，我相信其他鄉民朋友也想見識一下。我先去買晚餐，坐等各位截圖各地的祭品直播。」

貼文吸引超過2.1萬人按讚，許多人紛紛笑呼，「要不要集結一下一起表演？吃輪胎的我支援東泉」、「卡血流成河」、「我可以贊助廢輪胎」、「應該貼出截圖名單，提醒他們準備一下，畢竟買甘蔗跟練習也要時間。」值得注意的是，「Molly翎熹」也現身，「私訊跟我說我選上要裸跑的人已經收回訊息了，哭！」小商人則回，「啊X沒截圖。」

▼貼文釣出翎熹留言。（圖／翻攝自FB／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）