蔣萬安勝選非僥倖！　媒體人驚曝「鏡頭外的他」

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉於26日落幕，其中呈現「三腳督」拉距戰的台北市，由國民黨候選人蔣萬安脫穎而出，以57萬5590票當選台北市長。對此，媒體人羅旺哲26日就在臉書分享選舉小故事，指出「蔣萬安能勝贏下台北市，真的沒有任何僥倖」，他表示，身為一位主跑蔣萬安的政治記者，這幾個月以來的觀察，能夠勝選就是兩個字「誠意」。

▲國民黨候選人蔣萬安當選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

羅旺哲提到，蔣萬安常常受訪結束，就會開始掃街拜票，有時候是進市場、有時候是造勢活動，甚至有時候是參加其他團體的活動，而蔣萬安都會「親自」跟每個人握手彎腰拜票。

他舉例，印象很深刻的是有一次，蔣萬安在傳統市場掃街，當媒體都拍完畫面、連線完後，通常大家就要收工，回公司做新聞，過了半小時後，他就特別去旁邊觀察選情，想說看看「鏡頭之外」的蔣萬安，是不是真的這麼認真，一看後他相當驚訝。

他指出，本來在受訪時，站在旁邊的市議員參選人，全都已經離開了，僅僅只剩蔣萬安跟他的隨行幕僚，繼續跟市場的民眾們握手拜票，「這是一個沒有鏡頭、沒有其他小雞候選人的情況，但蔣萬安仍在繼續努力。」

羅旺哲認為，看過這一幕，他相信為什麼這次選舉，蔣萬安會勝選，因為真的沒有任何僥倖，蔣萬安開出的每一張票，「幾乎都是用他的手，一雙、一雙握出來的」。此文也引來不少網友留言，「與蔣萬安握過手，也有一樣的感覺」、「我也有與安安握到手！他都是雙手握」、「腳踏實地、不做表面，人民能感受的到」。