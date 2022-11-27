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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／逼宮？時力議員「16→6」輸慘黃國昌被點名　6決策委員請辭

▲▼ 台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌。（圖／記者游宗樺攝）

▲前立委黃國昌雖無黨職，仍是時代力量指標性人物。（資料照／記者游宗樺攝）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量2022九合一選舉失利，席次由2018年當選16席縣市議員的巔峰，慘輸至全台僅獲6席議員、1名鄉民代表、1名里長，創黨不到8年就遭遇嚴重挫敗，包括立委王婉諭、邱顯智等人27日相繼宣布辭去決策委員職務，砲轟黨中央「對捍衛政黨的品牌定位毫無作為」。根據時代力量黨章規定，決策委員會人數少於10人時應舉行補選，目前已有超過6名決策委員辭職，黨中央勢必得換血重組。

時代力量過去幾年經歷前黨主席徐永明涉貪及多起退黨風波，許多創黨元老早已紛紛「跳船」，本屆地方選舉推出59位地方公職候選人，最終僅有6位縣市議員、1位鄉民代表、1位里長當選，與2018年地方選舉當選16席成績大相徑庭。然而，黨中央昨晚聲明僅稱「顯見我們仍有許多不足之處，時代力量必須向各位支持者致上最深的歉意」，決策委員會亦未總辭負起政治責任。

對此，王婉諭、邱顯智、李兆立、陳孟秀、曾威凱、新竹市議員廖子齊等人今天陸續宣布辭去決策委員職務。王婉諭更砲轟，過去幾次重大事件，包括台灣基進前立委陳柏惟罷免案，時代力量選擇低度回應，甚至不回應，選前聲量最大的前立委黃國昌表態支持台北市長柯文哲支持的無黨籍候選人黃珊珊，卻被黨中央以非黨的立場敷衍帶過，「決策會不敢討論路線、不願討論方向，一步步將時代力量在政治上逐漸推向邊緣的，正是這個黨的狀況。」

▲▼黃國昌表態力挺無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

▲黃國昌選前表態力挺無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料照／翻攝自黃珊珊臉書）

邱顯智也痛批，選舉過程中，黨中央不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為，例如他批評民眾黨籍新竹市準市長高虹安涉入貪污詐領助理費案件，黨中央居然未置一詞，到了最後關頭，黃國昌站台民眾黨支持的市長候選人引發的政治效應，黨中央也沒有做出任何有效回應，「如果決策核心不能痛定思痛，那時代力量很快就會成為歷史的塵埃。」

▲▼邱顯智24日召開「宜蘭人不該背負縣長的罪名，應讓縣政回歸正常、讓公務員回歸專業！」記者會。（圖／邱顯智辦公室提供）

▲邱顯智今天宣布請辭決策委員職務，呼籲儘速總辭改選。（資料照／邱顯智辦公室提供）

▲▼行動時代6日與經濟民主連合、台灣維新、台灣地方治理研究學會共同召開「重劃台灣百年願景；地方制度規劃」記者會，與會者包括時代力量立委王婉諭、邱顯智、經濟民主連合召集人賴中強、台灣維新召集人蘇煥智、台灣地方治理研究學會理事長趙永茂等人。（圖／行動時代提供）

▲王婉諭宣布請辭，批評決策會「將時代力量在政治上逐漸推向邊緣」。（資料照／行動時代提供）

黨內人士直指，此次地方選舉對時代力量來說，本來就會比先前更艱困，但最後這麼慘絕對跟黃國昌選前站台黃珊珊有關係，「既然時代力量跟民眾黨沒有區隔了，為什麼不投給會當選的『大白』就好，選民為什麼要投給時力？」但面對有決策委員針對黃國昌表態一事提出質疑，決策委員會居然「沒收討論」。

該人士並直言，針對選舉結果，昨天晚間未經決策委員會開會討論，黨中央直接就發聲明，且當有決策委員提問，總統蔡英文面對敗選都辭去民進黨主席了，時力決策委員可以不用辭嗎？竟然有人說「主席有什麼好負責的？不關主席的責任」，都輸了還沒有人負責嗎？

根據時代力量黨章規定，決策委員會成員15人，由黨員選舉產生，負責綜理黨務，若因故人數少於10人時，應舉行補選；另根據「決策委員會職權行使辦法」，該委員會職權包括互選黨主席。

截至今天下午2點半前，共有6名時代力量決策委員請辭，包括邱顯智、王婉諭、廖子齊、陳孟秀、曾威凱、李兆立；未辭職者名單為：陳椒華、白卿芬、賴嘉倫、吳佩芸、吳韋達、林于凱、連郁婷、張衞航、陳薇仲。

針對決策委員辭職狀況，黨秘書長白卿芬說明，根據「決策委員會職權行使辦法」規定，決策委員如欲辭職，須以書面通知決策委員會，方為有效，目前尚未收到書面通知。

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