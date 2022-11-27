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他神預測「綠北北基桃竹全敗」　點名2024「醫生大戰」

記者陳俊宏／綜合報導

九合一大選落幕，民進黨在基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市全敗，總統蔡英文宣布請辭黨主席。而精神科醫師沈政男在選前就預測此局面，他當時就認為，屆時大家會開始討論柯文哲和賴清德「醫生與醫生的2024大戰」，蔡英文時代總算要過去。

▼沈政男認為，2024總統大選是賴清德和柯文哲的醫生大戰。（圖／資料照）

▲▼行政院、北市府「中央與地方業務交流座談會」,賴清德,柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

沈政男10/26在臉書說，北北基桃竹都不會是民進黨候選人當選了，如此一來，蘇貞昌內閣勢必在選後總辭，由新人接任；至於誰會來接閣揆？鄭文燦的可能性是比較大，但也有人說是林佳龍，不管是誰，2023開始，民進黨就看賴清德了。

沈政男當時指出，11月27日、投票第二天，大家就會開始討論柯文哲vs.賴清德，醫生與醫生的2024大戰了，蔡英文時代總算要過去了。

▼總統蔡英文宣布請辭黨主席。（圖／記者李毓康攝）

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

九合一大選結果出爐後，沈政男也分享該篇文章表示，「哥講的話要聽！賴清德、柯文哲都肯聽，因為不聽的人通常會倒大楣」，關心民進黨的朋友，現在應該幫忙監督接下來內閣改組幅度，不要讓那些拖垮蔡英文的人，繼續留下來拖垮賴清德。

沈政男寫道，「你看，連台南、屏東，民進黨這次都選得那麼驚險，真的，你們必須大幅進行黨內改革了。怎麼會都快要選舉了，還有官員在那邊大耍嘴皮？可見你們的用人大有問題。你看陳時中，他最提拔的人是誰？要不大敗，真的很難啦。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀向支持者鞠躬道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

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