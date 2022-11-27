助攻九合一？　王浩宇：沒跟王世堅互打「陳時中會輸更多」

▲同為民進黨的台北市議員王世堅（左）、前桃園市議員王浩宇（右）。（合成圖／記者袁茵攝、翻攝自王浩宇臉書）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選落幕，其中，台北市長之戰，民進黨的陳時中以43萬4558票輸給當選的國民黨蔣萬安，兩人差距14萬1032票。對於選戰結果，民進黨前桃園市議員王浩宇說，其實無黨籍的黃珊珊本來已經要被棄保，台北市議員王世堅跟他互打，如果沒有這波操作，「陳時中會輸更多」。

王世堅選前曾接受專訪，卻因一句「欠黃珊珊一次」再度遭到部分綠營支持者圍剿，更被王浩宇質疑違反黨紀，讓王世堅氣到開罵。如今，民進黨九合一大敗，到底誰是戰犯成為話題焦點。

王浩宇在臉書指出，其實北市藍綠白三強，黃珊珊本來已經要被棄保，「王世堅跟我互打後，反而拉高黃珊珊的聲量，如果最後沒有這波操作，黃珊珊被棄保的機率就會大增，票數會更高度集中於蔣萬安」，但他稍早已刪文。

▲王浩宇臉書發文。（圖／翻攝臉書）

王世堅雖然因與黃珊珊友好的言論一度遭到攻擊，最終開票結果仍以第四選區第一高票連任，27日受訪時，更再次痛罵王浩宇「太監」，並要他閉嘴。王浩宇則反擊王世堅，「我現在只是個賣襪子、內褲的」，更直言要開除他就開除，兩人戰火似乎並未隨著選戰結束。