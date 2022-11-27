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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蘇貞昌獲慰留「臉皮有夠厚」　趙少康：不適合還繼續幹國家災難

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2022九合一大選縣市長選戰創下創黨以來最差成績，黨主席蔡英文昨晚召開記者會宣布即刻請辭，並指出行政院長蘇貞昌已口頭請辭，但獲她慰留，確保重大施政能繼續推動。對此，中廣董事長趙少康今（27日）認同蘇貞昌是此次民進黨最大戰犯之一，大家對施政不滿意，蘇卻還能夠繼續幹，臉皮有夠厚，怎麼好意思，這是國家的災難。

趙少康27日上午受訪被問，蘇貞昌口頭請辭被慰留，是不是做做樣子而已？趙表示，這次是民進黨創黨以來最大失敗，退守北港溪以南，且謝龍介在台南追得非常緊，屏東也差一點點；憑良心講，不是國民黨多好，而是人民對於民進黨太不滿了，用選票教訓民進黨。

趙少康說，這樣情況下，蔡英文當然要辭黨主席，這是民進黨慣例，但行政院長當然也要辭，因為這是大家對施政不滿，2014年時任閣揆江宜樺立刻請辭、2018年時任閣揆賴清德雖未立刻請辭，不過到了1月也請辭了，怎麼到現在蔡英文、蘇貞昌唱雙簧，好像在演戲。

「大家對施政滿意嗎？對行政院滿意嗎？對那些部長，那樣的嘴臉，那樣地跟國會立委嗆聲，大家真的滿意嗎？」趙少康表示，大家主要對施政不滿意，「你對防疫政策滿意嗎？你對兩岸政策滿意嗎？你對經濟政策滿意嗎？你對住宅政策滿意嗎？你對福利政策滿意嗎？」這樣情況下，蘇貞昌還能夠幹，臉皮有夠厚，怎麼好意思。

趙少康說，他若是蘇貞昌早就辭了，蔡英文慰留10次他也得辭，這是責任政治，難道民進黨沒有人了嗎？只有蘇貞昌一個人嗎？從藍軍角度想，當然希望蘇繼續幹下去，「繼續爛下去」，但對國家來說，不應該這樣。趙少康也說，已經證明人不適合還繼續幹，這是人民的災難、是國家的災難。

媒體追問，是否認為蘇貞昌是此次民進黨最大戰犯之？趙少康回應，「當然是」。

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