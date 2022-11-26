白眼女神黃捷超狂！「高雄最高票」票數破2.7萬　比上屆多近萬票

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許展溢／高雄報導

高雄市議員選舉落幕，第9選區（鳳山區）今年投票人數達29萬142人，是全高雄最多的一區，這次有15人搶8席，其中，無黨籍黃捷從開票就一路領先第一，截至最新票數已來到2萬7237票，得票率高達17.04%，相比上屆18420票，又拿到近1萬票，成為吸票機。

15位候選人以抽籤序號排序為基進黨李雨蓁、無黨羅章譽、國民黨李雅靜、國民黨鍾易仲、民眾黨陳妙真、國民黨劉德林、國民黨鄭安秝、無黨黃捷、民進黨陳慧文、無黨廖國誌、民進黨蘇致榮、民進黨林智鴻、時代力量顧崇德、無黨徐尚賢和民進黨張漢忠。

▲李雨蓁成第10名。（圖／記者陳宏瑞攝）



特別的是，高雄市長陳其邁這次爭取連任，喊出再拼4年外，還要拼議會席次過半，以鳳山區為例，除綠營同時也拉抬小綠，包括黃捷、李雨蓁，又以黃捷在不少地區都可看到競選看板跟綠營議員候選人排排站外，也成為最強小雞，不僅和綠營候選人同台拉票，還全台走透透力挺其他縣市候選人。

緊追在後的是現任藍營議員鍾易仲，票數18319票，其次李雅靜16972票、劉德林14366票，接著為民進黨陳慧文13806票、林智鴻13276票和張漢忠12541票，第8名則是藍營鄭安秝12384票，而綠營的蘇致榮則排第9，只拿到10552票。另外，台灣基進黨落在10名拿到9266票。