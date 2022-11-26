最高票連任松信區北市議員　徐巧芯嗨喊：巧芯巧芯得第一啦！

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者李姿慧／台北報導

被視為綠營最怕的女人、藍營女戰神徐巧芯爭取連任北市第三選區(松山、信義區)市議員，今晚開票出爐，徐巧芯拿下該選區最高票，晚間在臉書上嗨喊「巧芯巧芯得一」啦！

徐巧芯晚間在臉書上表示，最愛的朋友們，我們終於可以真的喊「巧芯巧芯得一」啦！

徐巧芯在臉書上說，根據中選會的系統，我的得票已超過四年前。謝謝團隊的努力，更要深深感謝所有選民朋友選擇我。是你們給我力量，才能繼續為你衝鋒。這次我其實也面臨很大挑戰。我不喊告急，就是要力保國民黨五席全上。這樣的我，會繼續勇往直前，持續戰鬥，下架被黑金、網軍寄生的民進黨。然後我想說，謝龍介（國民黨台南市長候選人）是我們的英雄！好感動，台南有你真好。

台北市議員第三選區(松山區、信義區)共有16位候選人，出現16人搶9席戰況，國民黨提名5人、民進黨提名4人、無黨籍提名4人、民眾黨提名1人、時代力量提名1人、新黨也提名1人。

其中第三選區備受矚目的就是被視為綠營最怕的女人、有「藍營女戰神」之稱，國民黨北市議員參選人徐巧芯的連任之路，徐巧芯曾任多名國民黨高層包括前總統馬英九的辦公室發言人，2018年參選台北市議員拿下該選區二高票。

徐巧芯過往曾因違規停車、亮身分後警員不開單，捲入施壓爭議，徐巧芯否認並公開道歉；此外，親綠側翼粉專「無良公關公司」造謠國民黨台北市長候選人蔣萬安及徐巧芯等人找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中，徐埋伏綠營側翼社群中，讓「無良公關公司」極速大翻車，讓綠營受重傷。

由於徐巧芯戰力強，即便在國民黨內也勇於表達不同意見，被視為藍營女戰神，更被前民進黨立委沈富雄視為國民黨16年後可直攻總統大位的勁敵。

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