九合一慘敗！民進黨主席恐換人　學者曝3可能人選：2024是關鍵

▲總統蔡英文。（圖／台北市攝影記者聯誼會）



記者杜冠霖／台北報導

2022九合一地方選舉今（26）晚揭曉結果，民進黨僅拿下屏東縣、嘉義縣、台南市、高雄市以及澎湖縣，對於此次選戰，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，若是民進黨主席蔡英文請辭，新的人選可能需要符合幾個指標，而前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌都是可能人選。

對於此次選戰勝敗，王智盛分析，一個指標是整個得票數，南部比較佔優勢的屏東、台南，差距沒有過往來的大，台北、桃園本來應該很緊繃，差距卻比較寬鬆一點，若這個趨勢持續到開票結束的，選後民進黨權力結構可能重組。

王智盛認為，此次選戰慘敗對民進黨會有幾個可能影響，第一，席次大幅衰退、總票數不如預期，蔡英文辭黨主席可能性是高的，畢竟直轄市提名是黨主席全權決定，若是台北、桃園都失去的情況，黨內對於黨主席是否辭職會有激烈爭辯。

王智盛指出，即便黨主席不辭職，以目前總統黨政合一的運作，民進黨的黨政權力也會做移轉，所謂的蔡英文跛腳、賴清德崛起的階段。

王智盛表示，上一次2018年九合一大選大敗時，賴清德辭去行政院長，蘇貞昌作為任期最久的行政院長，離職可能也是選項之一，但這很微妙，若黨主席跟行政院長雙雙辭職，誰來接任將牽動民進黨政治權力佈局，即便只動行政院長，誰來接任也可能提早預告，後蔡英文時期各派系的權力卡位，看起來民進黨權力重組的部分，這場選戰只是起點。

王智盛認為，若蔡英文要辭職的話，新的人選可能有幾個指標，第一、各派系要能夠接受、不會讓單一派系獨大，第二、要跟蔡英文有一定信任關係，第三、這個黨主席不具有2024參選需求、不會球員兼裁判。

對於可能人選，王智盛指出，陳建仁會是一個很好的選項，優勢包括跟蔡英文過去的搭檔經驗、在黨內的聲望等，但他畢竟被認為蔡英文人馬，接任黨主席可能會被認為換湯不換藥，不一定會獲得派系的支持跟諒解。

王智盛表示，選項也包含黨內中生代，如林右昌、鄭文燦，林右昌是正國會、非英系，更短暫代理過黨主席，可能是派系可以共同接受的人選。

王智盛認為，鄭文燦也是類似狀況，差別在於鄭可以是蔡英文跟新潮流的賴清德能接受的人選，桃園敗選後，鄭文燦能否接任行政院長會有懸念，黨主席就被視為進可攻退可守的位置，但他如果接任黨主席，2024就提早出局，不外乎這幾個人選，林佳龍可能性非常低。