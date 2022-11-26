狂掃33萬票連任成功！　「我們有螞蟻雄兵」王惠美：感謝團隊志工

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美拚連任，面對綠營徵召的勁敵黃秀芳立委，王惠美面對總統蔡英文、副總統賴清德頻頻南下助攻，打了一場漂亮的選戰，黃秀芳在晚間7點自行宣布敗選後，王惠美則於選票過33萬票門檻，7點50分宣布當選連任，王惠美表示「我沒有國家機器替我們輔選，但我們有螞蟻雄兵」感謝辛苦的團隊志工。

王惠美勝選感言全文如下：

我們的競選團隊、鄉親好朋友和在座所有媒體大家好，首先要感謝所有鄉親的厚愛，四年前惠美以改造彰化、翻轉命運為競選主軸，期待能夠在共同努力下，讓彰化更美好、更進步，這四年來特別要謝謝縣府團隊的努力用心，可以說縣府的施政成果是我最大的後盾。

王惠美接著表示，再來要謝謝所有支持者、競選團隊，發揮非常大的創意，很用心，常常看到我們的志工，風雨無阻、或烈日下揮汗掃街、站路口，掃菜市場和家戶拜票，在在都能看到志工的身影，我沒有國家機器替我們輔選，但我們有螞蟻雄兵，深入到每個鄉親面前，這更讓我常常警惕自己，有沒有接地氣，為鄉親解決問題、才能獲得鄉親的支持。

▲彰化縣長王惠美連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美強調，未來四年惠美會秉持這樣的理念，繼續以改造彰化、翻轉命運來努力，讓彰化能變成健康、快樂且永續的城市，再次謝謝所有輔選團隊、親朋好友與志工夥伴們，對惠美的支持，我們一起努力讓彰化更好、更進步，謝謝大家！感謝大家。