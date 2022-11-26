蔣萬安勝選5000支持者湧進競總！　父蔣孝嚴、妻石舫亘登台力挺

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安稍早宣布勝選，蔣萬安一上台，台下約5000名支持者大力揮灑旗幟，高喊「市長好！」。蔣萬安上台後情緒激動表示，「各位朋友我們做到了！」在蔣萬安致詞後，蔣萬安太太石舫亘、兒子蔣得立、爸爸蔣孝嚴及媽媽都上台，蔣萬安感性表示，很感謝家人一路相挺。

蔣提到，這場價值的聖戰我們辦到了，不只是他的勝利，也是市民的勝利，大家用手中選票讓善良戰勝側翼、民主戰勝黑箱、光明戰勝黑暗。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選，與父親蔣孝嚴、妻子石舫亘、兒子同台。（圖／記者林敬旻攝，下同）

同時他也向對手黃珊珊、陳時中表達最高敬意，感謝他們在選舉過程給他很多指教，他們是可敬的對手，感謝他們展現明主風範，謝謝他們讓選舉圓滿落幕，也要謝謝沒有投票給他的人。

蔣萬安說，台北市海納了各種文化價值，各種宗教保佑了台灣平安也帶來希望與託付，台北光耀了這座城市的驕傲，台北的故事也持續溫暖往前邁進，這麼美麗的家鄉、令人喜愛感動的魅力城市，「我已經迫不及待要實現台北願景」。

蔣萬安回想從今年五月宣布參選的日子，他表示，這一路走來非常艱辛、並不容易，他沒有龐大的行政資源，但是他用雙腳走遍的足跡、汗水滴下的印記、跟市民互動留下的溫度，來展現我要領航台北的信心、決心與誠心。他對台北的使命、對這片土地的情懷、市民朋友對他的期待與信任，都是他最重要的初心與後盾。「而各位你們始終的陪伴與相挺，更是我堅持奮戰、持續走下去最重要的原動力。謝謝你們！」

蔣萬安說到，當我們歡欣迎接勝利的同時，也是我們準備迎接嚴肅挑戰的開始。全球化下的台北，沒有停下來的腳步、沒有辦法停下。未來他會用人唯才、籌組堅實而且強大的市府團隊，我要打造一個廉能、有效率、服務型的政府，市政的推動不但要有效率、有成績，也要有人情味。

蔣萬安說，他會牢記對市民的承諾，也會實踐他提出的政策，他會帶領台北，加大步伐、帶領台北發揮潛力，他要帶領台北躍入世界的行事曆，帶領台北讓世界看到台北的偉大與爆發力。

蔣萬安提到，台北光榮的篇章，今天又再翻過一頁，未來不分藍綠白、不分你我他，一起在台北共融共好、開創築夢、實踐自我。

最後，蔣萬安父親蔣孝、母親，及太太石舫亘也同時上台，蔣萬安感性表示，謝謝他的家人，謝謝他的爸爸媽媽幫他照顧孩子，讓他無後顧之憂，可以持續打拚；謝謝兩位姊姊選舉過程給他很多協助與幫忙。「當然我要謝謝我深愛的太太舫亘，分擔我很多行程，幫我跑很多市場跟大家懇託拜票。還有我的兒子得立、二寶，當然還有即將誕生的三寶，乘載很多市民朋友的祝福，我非常感動，謝謝你們」。