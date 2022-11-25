　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北第5選區／吳達偉選前走遍「板橋126里」　她找來余天幫催票

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲吳達偉在選前走遍板橋126個里。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

明（26）日就是九合一大選，新北第5選區的候選人全都卯足全力衝刺，他們不僅不畏風雨在路口拜票，也積極進行最後車掃，希望選民能夠記住自己。民眾黨吳達偉就透露，自己已經將板橋的126個里全都走完；山田摩衣則請來余天幫忙催票，希望民眾給自己一個機會。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲山田摩衣找來余天為自己催票。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

這次新北第5選區一共有21人登記參選，居新北選區之冠，將選出9席議員。由於這次競爭對手相當多，因此想要爭取連任的候選人，包括國民黨林國春、劉美芳、曾煥嘉、周勝考、葉元之、民進黨戴瑋姍以及無黨籍王淑慧等，全都不敢鬆懈，就怕一不小心被來勢洶洶的新人取代，全都拚盡全力拜票。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼林國春和戴瑋姍在雨中拜票。（圖／翻攝自林國春、戴瑋姍臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

林國春今日一早就不畏風雨，穿著雨衣站在路口和民眾揮手問早；劉美芳PO出自己這段時間來努力的問政的畫面；曾煥嘉、周勝考和葉元之則分享新北市長侯友宜幫忙發聲催票的影片，希望選民可以看到自己的努力。戴瑋姍同樣把握最後的時間，努力車掃、在街頭拜票；即使面對大雨，王淑慧也堅守最後一戰，和服務處團隊進行機車遊行活動。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲王淑慧帶著團隊一起進行「機車遊行」。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

除了力拚連任的現任議員之外，這次板橋區也有不少新候選人力爭議員寶座。民進黨山田摩衣就PO出前輩立委余天的推薦影片；民進黨黃俊哲、黃淑君和石一佑也抓緊時間車掃拜票，希望能獲得進到議會服務的機會。

此外，小黨和無黨籍的候選人也相當努力。吳達偉透露，自己已經在選前把126個里都走完了，想和每一名市民互動；時代力量彭盛韶今早也到華江橋，特別選了一個80秒的紅燈，和選民報告自己的理念；無黨籍顏維勳也一如既往帶著一張馬椅（木梯）等小道具在街頭和民眾打招呼。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲彭盛韶在路口宣傳自己的政見。（圖／翻攝自彭盛韶臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲張淑惠和支持者互動。（圖／翻攝自張淑惠臉書）

小民參政歐巴桑聯盟張淑惠則在臉書PO出和支持者的互動；試圖要東山再起的無黨籍李婉鈺分享自己過去的建設成績，希望能有機會再次回饋板橋；無黨籍郭柏成、阮橋本不浪費最後一天時間，一早就上街頭向民眾拜票；無黨團結聯盟廖裕德最後再次強調自己的理念，希望可以推動雙語教育真正落實，「為雙語教育而戰、為孩子和年輕人而戰」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼阮橋本和郭柏成努力拜票。（圖／翻攝自阮橋本、郭柏成臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／國道一號「連2起車禍」！　現場紫爆回堵
快訊／首宗提告延長投票時間！判決出爐
每天不用喝2000毫升的水？　最新研究曝「正確飲水量」
吳亦凡早預告自己進監獄！　1年前「神預言」被挖出太諷刺
酒店妹不做S被硬上！淫男害她私處慘傷　內褲破5個洞
終於有iPhone 14了！　好市多黑五「第6彈」優惠曝光
快訊／吳亦凡還要罰26億元！　下場超慘烈
快訊／下班時間又異常！　北捷板南線「列車延誤」
快訊／7-11開出2張千萬發票！　明細曝光
獨／不只500萬！大S最新索討金額曝　汪小菲一招反擊拒給錢
2022九合一大選，市民抽考！政見選前測，台北市長篇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

羅智強公開劉建國「奧步三部曲」　大開嘲諷：恐怕連民進黨都投不下去

新北第5選區／吳達偉選前走遍「板橋126里」　她找來余天幫催票

選前1天！兵分三路大車掃　徐定禎籲：集中選票支持會贏的人

游盈隆批地方選舉蔡英文化　「原來最自戀的是她」

李雨蓁壓軸車掃楊大正獻聲力挺　尹立誓言蓁蓁進議會就剃光頭

拚勝選！曹爾元競選團隊機場、港口暖心奉茶　迎接投票鄉親

選前鐵人衝刺　柯志恩街口、車隊掃街獲市民熱烈歡迎

百里侯選前最終日大拚戰！桃園藍綠候選人衝刺　大咖加持助陣

陳其邁車掃臉突靠直播鏡頭…喊「等你喔」！　拜託市民這件事

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

逆轉贏德國！澀谷萬人狂歡　球迷「綠燈衝路中」快閃慶祝

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

羅智強公開劉建國「奧步三部曲」　大開嘲諷：恐怕連民進黨都投不下去

新北第5選區／吳達偉選前走遍「板橋126里」　她找來余天幫催票

選前1天！兵分三路大車掃　徐定禎籲：集中選票支持會贏的人

游盈隆批地方選舉蔡英文化　「原來最自戀的是她」

李雨蓁壓軸車掃楊大正獻聲力挺　尹立誓言蓁蓁進議會就剃光頭

拚勝選！曹爾元競選團隊機場、港口暖心奉茶　迎接投票鄉親

選前鐵人衝刺　柯志恩街口、車隊掃街獲市民熱烈歡迎

百里侯選前最終日大拚戰！桃園藍綠候選人衝刺　大咖加持助陣

陳其邁車掃臉突靠直播鏡頭…喊「等你喔」！　拜託市民這件事

混凝土車翻覆畫面曝！水源快速道封閉　千車悲慘「免費停」4hrs

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

證券商怎麼挑？過來人「靠這6招」曝主力帳戶是它　手續費全省了

楊紫白做工！吳亦凡《青簪行》未上檔徹底沒了　12億投資打水漂

衛報分析九合一大選！綠營「抗中策略」受考驗　國民黨有這2優勢

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

英王后卡蜜拉發送派丁頓熊　別23萬可愛蜂鳥胸針洩童心

宋楚瑜遭爆稱「心永遠是藍的」　黃珊珊競總：沒有人可代替發言

新光金大公主吳欣盈曬高中青澀照　力挺18歲公民權

快訊／國1南下台中段165K連2起車禍！　紫爆回堵4km

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

政治熱門新聞

投票日3地雷　違反者最高罰500萬

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

快訊／海軍運補艇料羅灣沈沒　原因曝

超胸候選人披婚紗　鳳梨拋震撼彈：穿西裝迎娶

快訊／上班通勤時間異常！　北捷板南線府中站「列車延誤」

快訊／一架E-2K預警機降落時偏離跑道　國軍本周第三起意外

嘉義爆乳候選人田慎節「2原因」被讚有料

挺進深藍票倉！陳時中大安文山掃街　選民兩樣情

柯志恩前鎮車掃賣萌比愛心　學童家長巧遇按讚

3女神罕同框　超兇候選人合體雞排妹

民眾黨高雄市長選戰支持誰？柯媽發聲

台北市選前之夜3方陣容公開！

蔡英文、賴清德今掃關鍵8縣市　雙北壓軸登台

「高虹安手握反綠大旗！」　他曝竹市勝敗2關鍵：別忽視這族群力量

更多熱門

相關新聞

即／首宗居隔者提告「延長投票時間」判決出爐

即／首宗居隔者提告「延長投票時間」判決出爐

新竹市1名呂姓男子目前因確診新冠肺炎居家隔離中，依衛生局開立的居家隔離通知書所載，明天（26日）投開票日正好是閉關最後1天，呂男不想錯失投票權益，訴請台北高等行政法院定暫時狀態處分，要求中央選舉委員會與新竹市選舉委員會，應將投票截止時間從26日下午4點，延長到他隔離結束後的隔天（27日）中午12點，但今被台北高等行政法院裁定駁回，得抗告。

選前1天3路車掃　徐定禎籲：集中選票支持會贏的人

選前1天3路車掃　徐定禎籲：集中選票支持會贏的人

黃偉哲勝選車隊決戰市區全力拜票

黃偉哲勝選車隊決戰市區全力拜票

選前最終日大拚戰　桃園藍綠候選人全力衝刺拜票

選前最終日大拚戰　桃園藍綠候選人全力衝刺拜票

侯友宜倒數24小時衝刺3行政區　喊話：盼林佳龍用車掃多了解板橋

侯友宜倒數24小時衝刺3行政區　喊話：盼林佳龍用車掃多了解板橋

關鍵字：

2022九合一大選2022新北市葉元之李婉鈺戴瑋姍彭盛韶山田摩衣

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

吳亦凡一審判決結果出爐

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

萊爾富開出張百萬發票！

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

統一發票9、10月中獎號碼出爐

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面