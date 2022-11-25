新北第5選區／吳達偉選前走遍「板橋126里」　她找來余天幫催票

▲吳達偉在選前走遍板橋126個里。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

明（26）日就是九合一大選，新北第5選區的候選人全都卯足全力衝刺，他們不僅不畏風雨在路口拜票，也積極進行最後車掃，希望選民能夠記住自己。民眾黨吳達偉就透露，自己已經將板橋的126個里全都走完；山田摩衣則請來余天幫忙催票，希望民眾給自己一個機會。

▲山田摩衣找來余天為自己催票。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

這次新北第5選區一共有21人登記參選，居新北選區之冠，將選出9席議員。由於這次競爭對手相當多，因此想要爭取連任的候選人，包括國民黨林國春、劉美芳、曾煥嘉、周勝考、葉元之、民進黨戴瑋姍以及無黨籍王淑慧等，全都不敢鬆懈，就怕一不小心被來勢洶洶的新人取代，全都拚盡全力拜票。

▲▼林國春和戴瑋姍在雨中拜票。（圖／翻攝自林國春、戴瑋姍臉書）

林國春今日一早就不畏風雨，穿著雨衣站在路口和民眾揮手問早；劉美芳PO出自己這段時間來努力的問政的畫面；曾煥嘉、周勝考和葉元之則分享新北市長侯友宜幫忙發聲催票的影片，希望選民可以看到自己的努力。戴瑋姍同樣把握最後的時間，努力車掃、在街頭拜票；即使面對大雨，王淑慧也堅守最後一戰，和服務處團隊進行機車遊行活動。

▲王淑慧帶著團隊一起進行「機車遊行」。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

除了力拚連任的現任議員之外，這次板橋區也有不少新候選人力爭議員寶座。民進黨山田摩衣就PO出前輩立委余天的推薦影片；民進黨黃俊哲、黃淑君和石一佑也抓緊時間車掃拜票，希望能獲得進到議會服務的機會。

此外，小黨和無黨籍的候選人也相當努力。吳達偉透露，自己已經在選前把126個里都走完了，想和每一名市民互動；時代力量彭盛韶今早也到華江橋，特別選了一個80秒的紅燈，和選民報告自己的理念；無黨籍顏維勳也一如既往帶著一張馬椅（木梯）等小道具在街頭和民眾打招呼。

▲彭盛韶在路口宣傳自己的政見。（圖／翻攝自彭盛韶臉書）

▲張淑惠和支持者互動。（圖／翻攝自張淑惠臉書）

小民參政歐巴桑聯盟張淑惠則在臉書PO出和支持者的互動；試圖要東山再起的無黨籍李婉鈺分享自己過去的建設成績，希望能有機會再次回饋板橋；無黨籍郭柏成、阮橋本不浪費最後一天時間，一早就上街頭向民眾拜票；無黨團結聯盟廖裕德最後再次強調自己的理念，希望可以推動雙語教育真正落實，「為雙語教育而戰、為孩子和年輕人而戰」。

▲▼阮橋本和郭柏成努力拜票。（圖／翻攝自阮橋本、郭柏成臉書）