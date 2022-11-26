快訊／國民黨大勝！朱立倫盼蔡英文「回來當總統」　談2024要無私無我

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一地方選舉今（26）晚揭曉結果，國民黨六都贏得4都、全國贏得13縣市，可謂空前勝利！國民黨主席朱立倫於晚間8時40分出面發表勝選感言，表示這是「非綠陣營」的勝利，更呼籲民進黨黨主席蔡英文「回來擔任總統吧，別只為了權力不顧民眾福祉，別再為了一黨之私在權力中當黨主席」，朱立倫也強調，唯有無私無我，國民黨才有機會在2024勝選。

▲國民黨選舉結果記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫表示，所有最偉大的台灣人民，謝謝大家站出來挺善良，讓台灣的民主能夠展現出來，這不單單是國民黨的勝利，更是所有非綠陣營的勝利，也是台灣民主的勝利，因此他感謝最辛苦的候選人以及他們的團隊。朱立倫也謝謝艱困選區打拚到底的每一位同志，包括勇敢的柯志恩、打得很漂亮的謝龍介，還有在屏東深根基層的蘇清泉、嘉義的王育敏，他也要向這幾個選區的民眾致歉，國民黨過去努力不夠，四年後一定把綠地變藍天。

面對贏回台北、基隆與桃園，朱立倫強調，這一仗真的不容易，選將拚盡全力，面對資源無窮無盡、最會抹黑的民進黨，都走過來了，他們的團隊是真正的英雄。

朱立倫進一步表示，對於侯友宜、盧秀燕帶領的連任團隊，展現出好好做事、努力政績獲得民眾肯定，都是需要掌聲的主角，黨中央包括所有同志都只是配角，都只是助選員、啦啦隊與總教練，為所有同志加油鼓勵與協助，要特別謝謝在全台各地的志工們，不畏風雨也非常偉大，我們才能夠在台灣各地能夠勝選。

朱立倫也要謝謝在選舉中不畏辛勞的前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌，都是很辛苦的，我身為黨主席作為總教練，我一直堅持國民黨要走對的路，提對的人，提名過程辛苦，但有了曙光。

朱立倫指出，未來不可以有一絲一毫鬆懈，國民黨要走中道理性的路，不會走偏鋒更不能走極端，時時刻刻提名台灣人民最大利益就是國民黨的利益，捍衛中華民國，守護民主自由，護台灣、保民主是國民黨中心任務，提醒大家濫用人民賦予的權利，最後會變成民眾所唾棄，他要呼籲蔡英文還有將近一年半的任期，回來擔任總統吧，別只為了權力不顧民眾福祉，不要為了一黨之私為了民進黨，做每一天都在爭鬥的民進黨的主席。

朱立倫說，包括自己本身，走對的人，提對的人，無私無我國民黨2024才有機會勝選，12月18號有嘉義市長選舉，還有台北市、南投市立委的補選，國民黨要全黨上下都相挺黃敏惠同志，要權力加油，沒有一絲一毫能夠鬆懈的空間，我們打贏每一個勝戰，為台灣人民的勝利而努力。