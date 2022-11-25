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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前1天！林耕仁、沈慧虹街掃吸票　高虹安神秘嘉賓登場倒數

▲高虹安黃金周。（圖／記者陳凱力攝）
▲高虹安上周舉行的黃金周大造勢引起不小話題。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

百里侯之爭的一級戰區新竹市，藍綠白三位候選人也依選舉慣例，在選前之夜進行最後催票，國民黨市長候選人林耕仁與民進黨市長候選人沈慧虹不約而同選擇遊行與選民接觸，而民眾黨市長候選人高虹安則採用大造勢方式，與選民做最後凝聚。

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲選前之夜林耕仁選擇街掃催票。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁）

林耕仁今日早上在城隍爺的見證下簽下「打貪腐」切結書，除了宣誓上任後半年內查明市府歷年來弊端外，還承諾若當選後，自己的家人因涉貪腐遭起訴判刑，他也會連座辭職以示負責。之後林耕仁繼續車隊街掃，晚間6時許，在天公壇廣場還有一場「為新竹而走大遊行」。

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲同樣車掃吸票的還有民進黨候選人沈慧虹。（圖／翻攝自Facebook／沈慧虹）

選擇街掃的還有民進黨市長候選人沈慧虹，上午與蔡英文總統合體後，11點開始街掃拜票，晚間6點從競選總部出發，進行「光榮新竹5你5我 選前之夜大遊行」，遊行中有綠營議員、候選人一起陪同，預計晚上9點半抵達總部。

新竹市選前之夜。（圖／翻攝自Facebook／林耕仁、沈慧虹、高虹安）

▲外界好奇，高虹安選前之夜邀請的神秘嘉賓到底是誰。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

相較於前兩位候選人在選前之夜選擇街掃，民眾黨候選人高虹安繼上周在天公壇造勢引發「藍營倒戈」效應後，高虹安的動向格外引起注意。

晚間6點半在新竹市孔廟前廣場，由董至成主持，除了載歌載舞熱身外，還有知名歌手炒熱氣氛，除了民眾黨黨主席柯文哲、科技大老宣明智、柯媽外，還邀請了神秘嘉賓現身站台，將為晚會掀起另一波高潮。

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