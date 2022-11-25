選前之夜卡耶誕城「估湧入8萬人」　新北祭專案派800警力維安

▲黃宗仁日前帶隊會勘選前之夜地點。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜今（25日）晚在板橋第一運動場廣場舉辦「選前之夜」，民進黨籍候選人林佳龍則是辦在新府路上，兩地相距300公尺，路程不到一分鐘，新北市警察局將派出約800警力全力維護活動萬全。而由於適逢新北耶誕城活動期間，交通局預估新板地區將湧入逾8萬人。

另外考量外勤人員隔日還需擔服投開票所勤務，外勤警力恐將吃緊，新北警局長黃宗仁祭出「祥和平安專案」，即號召警察局內勤同仁加入維安，並向警政署申請機動保安警力支援。

針對警力部署，新北市警察局進一步指出，為了確保勤務能順利圓滿落幕，警察局內勤富有經驗的資深官警通通出馬，站上街頭共同擔服勤務，資深官警預計出動約200人，同時新北警也向中央申請機動保安警力6個分隊約240人，共同組成「祥和平安機動隊」。

「祥和機動隊」由各科室主管分區帶班，號召局本部各科室擁有多年外勤主管經驗的資深同仁擔服勤務，這群資深官警主要負責處理活動會場維安工作與臨時突發事件處理，以柔性方式，溝通軟化解決紛爭為主。另一組「平安機動隊」由支援保安警力組成，透過保安警力平時規律嚴謹的勤務訓練，在面對群眾紛爭演化成群眾暴力時，第一時間施以強制力，將違法對象強力壓制，依法嚴辦。

為嚴防任何衝突發生的可能，新北市警察局表示，警方已布置完善的整體規劃，雙方遊覽車分別規劃在中山、新府路口與新民街及區運、新站路口與海山路讓參加活動的人員上下車，後續車輛分別停放在板城路與環河西路5段及光中路、光環路1、2段沿線，除派遣警力維護上下車與車輛停放安全外，並事先協調主辦單位轉交警方製發之「大型遊覽車停放示意圖」，供大型遊覽車駕駛參考了解，屆時務必配合警方的指揮與引導，避免進、離場時段車流集中，造成周邊交通回堵壅塞。

此外，警方在雙方活動現場連通道區運路與新站路沿線周遭布置約160名機動保安警力，並在該處備妥活動鐵馬護欄與紅絨繩，將視現場活動情況拉設，將雙方人潮做出區隔，對於活動現場惡意、蓄意滋事或妨害社會大眾安全的不法份子，警方都將以最嚴謹、最強勢的態度面對。

而考量隔天投開票日，新北市警察局說，外勤同仁將於上午5時投入新北市2663處投開票所執行安全維護勤務，為強化夜間治安維護量能，警局也規劃由保安警察大隊、交通警察大隊、少年隊、婦幼隊等第二層巡邏網分區支援，加強夜間巡邏；刑事警察大隊則編組支援各外勤分局，協助刑案偵辦及移送工作，讓新北治安不空窗，全體新北警同仁上下一心，維護選舉治安工作，確保平和無事故。