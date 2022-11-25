蔡英文晚上輔選竟白天封路　朱立倫酸：民進黨出巡「萬民要迴避」

▲選前最後關頭，朱立倫一早再赴桃園陪同張善政車掃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文昨晚再度到桃園市八德區站台，全力拉抬民進黨候選人鄭運鵬聲勢，不過主辦單位早上8點左右就在附近設置反光錐封路，引爆不少當地上班族、送孩子上學的民眾反彈。對此，國民黨主席朱立倫今（25）日表示，「八德是我的老家，那條路我太熟了」，蔡總統是覺得反正我就是民進黨出巡，萬民要迴避，所以就必須要這樣的做法嗎？

九合一選戰倒數24小時，朱立倫一早再赴桃園陪同自家候選人張善政車隊掃街。朱立倫說自己對張善政有百分之百的信心，「昨天我在陪著他的車隊當中，可以感受到桃園人對他的熱情，他回到桃園這一段時間，非常的努力，讓大家都知道」，張善政是能力、學歷、經歷各方的條件都非常好，是未來讓桃園走向國際，讓科技帶動桃園的人。

至於蔡英文數度到桃園輔選鄭運鵬，每每出動大批警力，昨天甚至因為封路時間過長導致民眾怨聲載道，朱立倫批評，民進黨的傲慢，民進黨與人民的距離實在是太遙遠了，一大早這樣封路，大家還要不要過日子？

朱立倫進一步表示，民進黨這樣做，「我相信就人民看在眼中，蔡總統是覺得反正我就是民進黨出巡，萬民要迴避，所以就必須要這樣的做法，所以我再一次強調，明天的選擇就是人民做主，人民做主才是臺灣的民主運動。」