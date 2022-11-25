蔡英文稱國民黨只會抹黑！朱立倫諷少講這個字　「民進黨才罄竹難書」

▲選前最後關頭，朱立倫一早再赴桃園陪同張善政車掃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數24小時，國民黨主席朱立倫連兩天回到故鄉桃園全力拉抬候選人張善政聲勢，今（25）日更要車隊掃街走遍北桃園。朱立倫說自己對張善政有百分之百的信心，還酸總統蔡英文昨在八德造勢晚會稱國民黨抹黑荒腔走板，是少講一個「對」字，應該是「對」國民黨的抹黑造謠已經到了罄竹難書、荒腔走板到可以出《奧步大全》新書的地步。

面對蔡英文稱國民黨的抹黑手段已荒腔走板、逾越言論自由界限的說法，朱立倫嘲諷蔡英文漏了一個字，就是「對」國民黨的抹黑造謠已經到了罄竹難書，荒腔走板到已經可以出一本新書，叫做《奧步大全》，痛斥民主奧步黨所作所為都是最明顯的，「蔡總統妳眼睛沒有看到嗎？全台灣從北到南都是民進黨掛出來抹黑國民黨的布條！」

「這一場選戰就是一個民主的保衛戰！」朱立倫說，蔡英文已經長期習慣掌控媒體，聽到的是一言堂和滿身的讚揚，就不能夠接受對她有任何的質疑或檢驗，民進黨對民主的最新解釋，除了是「民進黨做主」，更不容許任何人對執政黨有任何的質疑或檢驗，這也是蔡英文的最新解釋。

朱立倫嘆，依蔡英文的解釋，台灣會被認為是一個反民主和民主奧步的時代，因此一定要全力保衛台灣的民主，那不管今天他在桃園、下午在基隆、或者晚上在桃園跟台北，國民黨在全台各地都是全力以赴，希望保衛台灣的民主，因為民主奧步黨破壞台灣民主、反民主實在太嚴重了。