雲林人團結！張麗善三鄉鎮催票「挺善良」　呼籲對手「誠實、負責任」

▲雲林縣長張麗善今早一口氣連趕莿桐、林內、崙背三個鄉鎮進行市場掃街。（圖／張麗善競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

選戰倒數最後一天，雲林縣長張麗善繼續一步一腳印，用最貼近選民的方式拜票，今（11/25）天早上一口氣連趕莿桐、林內、崙背三個鄉鎮進行市場掃街。



對於明天就要投票，一直保持平常心的張麗善縣長表示自己心情很平靜，最後衝刺階段就是把握所有可運用的時間，能走到哪裡就走到哪裡，一票一票請託鄉親的支持。張縣長也指出，這四年來推動一系列改變雲林的政策，讓雲林真正上場，縣民相當有感，所以有信心民眾會將這份肯定轉換成選票繼續支持①號張麗善。





昨日對手假借雲林旅北同鄉會的名義抹黑，張縣長強調，不管旅外或縣內的雲林人都純樸善良，也很團結，大約200萬的旅外雲林人有各自支持的對象與立場很正常，但選舉應該要秉持理性來比較政績及表現、選賢與能，不要做人身攻擊，破壞雲林人彼此的情感及凝聚力。



張縣長說，選舉就像一面照妖鏡，照出每位候選人的個性與形式風格，她也呼籲對手要做一個誠實、負責任的人，多談談自己的政績，少一點抹黑，還給雲林乾淨的選風，因為快樂及溫暖選舉才是雲林人要的。



張麗善縣長懇請所有雲林人1126挺善良，縣長票投①號張麗善，讓雲林上場、加速前進。