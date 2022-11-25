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社會 社會焦點 保障人權

感情糾紛一言不合！前女友家前當著媽媽面前槍殺她

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲現役軍人購買槍彈後，到前女友家中槍殺她。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市現役軍人梁偉強，因與王姓前女友有感情糾紛，去年5月間先向同袍購買了槍彈，而後南下嘉義，到王女家前談判，最後一言不合，當著王女的母親、表哥面前，槍殺王女。一二審均將梁男判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

判決指出，梁男（24歲）與王女先前為串燒店的同事，2人在2020年11月間到隔年3月間，均同居在梁男高雄的租屋處，直到梁男入伍服役。不過梁男入伍後，發現王女仍持續與前男友聯繫，讓他心生不滿，打算殺害王女。

他入伍1個月後，就以LINE通訊軟體與軍中同袍聯繫，打算以5萬元的代價購買1支手槍及12顆子彈。當年6月中，他就攜帶手槍與6顆子彈，搭車前往王女位在嘉義縣的家中。傍晚5點左右，梁男見到王女，2人隨即發生爭吵。

梁男質疑王女還與前男友藕斷絲連，王女回應「是又怎麼樣，不是又怎麼樣，不關你的事」；另外王女的前男友也在視訊電話中出言挑釁「來對開」，讓梁男情緒失控。梁男取出手槍，當著王女的母親、表哥的面前，連續擊發手槍，但子彈陸續卡彈，最後僅擊發1顆子彈，這顆子彈擊中王女左胸。王女家人連忙搶下手槍，並壓制梁男，報警處理，將王女緊急送醫。但王女仍因胸前1公分開放性傷口併左側創傷性血胸、心臟破裂及左側氣血胸，最後宣告不治。梁男遭羈押，並被依照「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時梁男坦承不諱，一審法院將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。二審台南高分院也認為，梁男犯案時為22歲之青年，年紀尚輕，但死者遭殺害也才剛滿22歲，正值青春年華之年紀；梁男殺害剝奪王女生命，所為造成王女父母痛失愛女，於情感上與生活上所造成之傷害至極，梁男行為所生之損害至鉅，且無法予以回復。因此二審駁回上訴，維持無期徒刑的刑度。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞。

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