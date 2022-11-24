富商翁茂鍾確定要關了！最高法院駁回上訴判刑1年10月定讞

▲翁茂鍾偽造文書案，遭判刑定讞。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳銘峯／台北報導

佳和實業前董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定，台南地檢署准許他易服社會勞動服務，但卻因涉嫌時數造假，檢方再依「偽造文書罪」提起公訴。一審將他判刑2年2月，二審改判1年10月，案經上訴第三審，最高法院審理後，24日駁回上訴定讞，翁茂鍾必須發監執行。

翁茂鍾因涉嫌《證交法》、《商業會計法》等案，2011年間遭判刑1年確定，得易服社會勞動服務。他向執行的台南地檢署提出聲請易服社會勞動服務，檢方准許。但他因為與地方各界關係良好，與執行勞動服務的台南市麻豆警分局官田分駐所員警談妥，在簽到簿上簽名但未服勞動服務，短短9個月就將合計2196小時的社會勞動執行完畢。

翁茂鍾相關飲宴案爆發後，檢方清查後發現這起弊端，並著手偵辦，將翁茂鍾聲請羈押禁見獲准，全案於去年5月間偵查終結，檢方對翁茂鍾等2人提起公訴，另外對11名被告作出緩起訴處分。一審將翁茂鍾判刑2年2月。

上訴二審後，台南高分院改依照「行使偽造文書罪」，將他改判1年10個月，本罪翁茂鍾不得上訴第三審，但因檢察官以較重罪名起訴，故檢察官可上訴第三審；另外，共犯官田分駐所前副所長楊博賢則判刑1年半，緩刑4年，並應於判決確定日起6個月內，向公庫支付40萬元。檢方還是針對翁茂鍾上訴第三審，最高法院審理後，24日駁回檢方上訴定讞。翁茂鍾將發監執行。