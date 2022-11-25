捲猥褻案2法官仍可獲高額年終獎金　司法院退回重評

▲司法院決定將2名法官的考績案退回重評。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院、高雄地院各有1名法官，疑似針對某猥褻案件被告提供資料或法律諮詢，被移付調查。但兩院仍各自將2法官考績評為甲等，可以領取高額年終獎金。對此，司法院遲未評定，但近期以監察院彈劾為由，將2名法官的考績案退回重評。

本院源於台東某私人兒少安置機構林姓前主任向媒體爆料，指台東地檢署林姓女檢察官在辦案提訊他作證時，竟問詢問他是否與台東地院某法官交往或「約砲」，林男向「檢察官評鑑委員會」提出申訴。而台東地檢署也主動發聲明澄清，稱檢察官據手機內相關通話之可疑內容，逐一偵訊被告與所連繫台東地院法官之往來狀況及互動關係，容係「當時所應採行之必要偵查作為」，並非無故或好奇而進行偵訊。

但全案經過媒體進一步查證，才發現林男根本就是涉嫌猥褻機構內少年而遭羈押、提起公訴的被告；之後也爆發士林地院姜姓法官、高雄地院侯姓法官均與林男有聯繫，疑似提供資料給與林男或提供法律諮詢。檢方對林男起訴後，將2名法官送請該管法院查處。士林、高雄兩地院的自律委員會調查後，去年10月間將調查結果送交司法院核備，司法院都退回重查。重查結果還未公開，但兩地院今年初的考績評定竟將2名法官均評定為甲等，分別發出30萬元與10餘萬元的年終獎金。

全案於今年初爆發後，引發爭議，司法院因此至今未予審定2名法官的考績案。而監察院介入調查後，在8月間對2名法官提出彈劾。彈劾案送到司法院後，司法院也在日前決定，將2名法官的考績案退回該管法院重新評定，重打考績。而兩地院可能會變更職務評定結果，追回發出的獎金。