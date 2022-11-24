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社會 社會焦點 保障人權

臉書PO文稱旺中集團蔡衍明干預新聞　黃國昌遭控個資法仍無罪

▲▼ 中國時報社長王丰到台北地檢署按鈴控告《金融時報》等媒體妨害名譽。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲中國時報社長王丰，自訴黃國昌違反個資法。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

《中國時報》董事長王丰，不滿前立委黃國昌在臉書PO出微信群組對話，稱旺旺中時集團董事長蔡衍明干預新聞，因此王丰提出自訴，控告黃國昌違反《個人資料保護法》。黃國昌一審無罪，王丰上訴二審，高等法院24日駁回上訴，黃國昌仍無罪。

黃國昌與《中國時報》間曾有官司，黃國昌2015年12月競選立委時，被《中國時報》大篇幅報導，指稱黃國昌的岳父高熙治在大陸開工廠。黃國昌否認此事，指稱報導所刊登的為假照片，並向《中時》及副總編輯王健聖提告求償。最高法院去年3月間判決《中時》須賠50萬元、並登報道歉確定。

而本案乃因黃國昌於2020年10月28日在臉書（Facebook）貼文，內容為王丰、蔡衍明等人的微信（WeChat）對話內容。當時正值國家通訊傳播委員會（NCC）審議中天新聞台換照申請期間，時機敏感；另外黃國昌PO出的內容，包含「追蘇貞昌失竊180萬元為什麼不報警」、「批評NCC淪為民進黨打手」、「反擊無國界記者組織」、「批柯文哲追問蔡衍明要他說什麼」等等內容。

黃國昌的PO文還宣稱，蔡衍明否認干預中天新聞製播根本是「公然說謊」，文章內還附上7張旺中集團主管群組的對話紀錄截圖，也包含王丰等主管回覆蔡衍明的簡訊「收到」。王丰不滿，認為黃國昌違反《個人資料保護法》，因此提出自訴。

一審法院審理後，認為《個人資料保護法》雖然對非公務機關資訊蒐集有限制，但「為增進公共利益所必要」之情形，得為特定目的外而蒐集資訊；而新聞媒體立基於新聞自由，係為公共領域服務。故此，「中國時報所提供之新聞資訊能否不含偏見、正確、平衡、公正，依上說明，既涉及公眾接收之資訊內容品質，影響公民社會公共意志之形成，自與公共利益有關。」所以一審法院認為黃國昌公布的資料，確實與公共利益有關，判決無罪。

王丰上訴第二審，高等法院還是認定本案攸關公共利益，因此再度判決黃國昌無罪本案可上訴。

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