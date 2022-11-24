爆乳妹酒駕撞死工人法院不認自首減刑　何俊英：肯定法院判決

▲女子酒駕撞死人，法院不予減刑。（合成圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

經常在社群媒體曬出辣照的女子林筱路，今年6月間3度無照酒駕撞死路旁的工人，遭檢方起訴。她雖自認符合「自首」減刑條件，但士林地院認為她非「真心悔悟」，不予減刑。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英肯認這次的判決，認為法院說理清楚，符合人民法感情。

本案發生於今年6月21日，曾有多次酒駕肇事前科的林女，前一晚與黃姓閨蜜在北市吉林路用餐，喝了酒後駕駛BMW Z4載著友人，行經淡水區民族路口時，無視路障及方姓交管工人，高速衝進工地，當場將方男撞死；沒有駕照的林女酒測值高達0.77毫克。林女案發後一度試圖逃逸，但遭工人圍堵，附近派出所員警也立刻衝出查看，當場逮捕林女，檢方聲請羈押獲准至今。

林女遭起訴後，由士林地院一審審理，林女辯稱自己符合「自首」減刑，請求法院輕判。但法院查出，她不僅未考取駕照，還在2014年9月、同年11月4日，2度酒駕遭判5月徒刑，2015年5月19日才易科罰金執行完畢，這次又再酒駕撞死人。此外，法院也根據當時監視器畫面，發現林女肇事後遭數名工人發現並包圍，肇事地點又正好位在派出所前方，犯行無所遁形，當時顯無理由貿然離開現場或掩飾、逃避犯行餘地存在，縱使案發留在現場自承肇事，也是出自於時勢所逼，不得不然而為，給鼓勵真心悔悟者可得減刑立法有所不符，因此不予減刑。林女一審遭判刑7年6月。

何俊英肯認這次法院的判決，他認為林女2度酒駕均獲易科罰金，理當知道酒駕罪行惡行重大，不應再犯；但她卻又犯下本案，法律上可以評價為「不知悔改、惡性非輕」。因此這次法院雖然認定林女符合自首減刑要件，但卻能跳出法條框架，根據刑法62條新規定，法院「得」減輕其刑的立法意旨，不給予減刑，非常不容易。

何俊英進一步表示，「酒駕零容忍」是社會共識，也是政府機關不斷宣傳的重點，林女的行為不僅零容忍，更造成別人家庭破碎，知法犯法、不知悔改，理當重罰。而法院這次判決說理明白清楚，確實符合人民的法感情，值得認同。

▼何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）