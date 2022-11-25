柯建銘轟「邪不勝正」！　蔣萬安：市民會用選票說誰正義誰邪惡

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

衛福部長薛瑞元稱陳時中就是擋了疫苗掮客，所以仇恨值才會這麼高，話題燒不完；民進黨立院黨團總召柯建銘昨日稱，他遇過的掮客最多，呼籲國民黨別老打這題，更轟「選舉和做人一樣永遠邪不勝正，蔣萬安你這樣操作不道德，你心安嗎？」。蔣萬安今（25）日回應，市民會用選票告訴民進黨、柯建銘，誰是正義？誰是邪惡？

蔣萬安今天進行車隊掃街前先在「市民基地」接受媒體聯訪，被問到柯建銘所言，蔣萬安認為，柯建銘說邪不勝正，他認為市民會用選票告訴民進黨、柯建銘，誰是正義？誰是邪惡？人民在防疫過程給民進黨多大的信任，多高的預算，但他們回報給人民的是黑箱、傲慢、欺騙、說謊。

蔣萬安轟，「什麼是道德？我所相信的政治道德，要永遠以人民的利益為最優先考量，絕對不能輕忽人民的力量，不知道我跟柯建銘的道德一不一樣？但絕對不是無端指控工商團體、宗教團體是疫苗掮客」。

另，柯建銘今在臉書上指出，蔣萬安站在他曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡上，理直氣壯操作仇恨、攻擊民進黨陳時中。相較國民黨副主席連勝文當年被圍攻，一定覺得差別待遇太大、太嘔了，「難道外型好看、年輕討喜就擁有逆向價值，重回戒嚴白色恐怖時代？」

蔣萬安表示，台灣民主不斷往前進步，台灣人民不斷向前邁進，具有高度智慧市民朋友會用選票否定黑箱，迎接正向陽光新未來，其實柯建銘所講的，對歷史當然可以檢討反省，但是民進黨每次拿歷史攻擊政敵，這次民進黨忘了他們才是真正操縱仇恨的人，過程中針對不同意見的人，透過網軍側翼圍攻，阻擋民間採購疫苗也是民進黨，黑箱審查高端也是民進黨，人民會用選票做出明智選擇。

