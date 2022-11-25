傳衛福部要求官員出席造勢　陳時中：一無所悉「公務員自有分寸」

▲陳時中上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數24小時，民進黨候選人陳時中晚間將在北平東路舉辦封街造勢，近日傳出，衛福部高層曾要求眾官員若有空可出席陳時中造勢，而衛福部長薛瑞元說是否參加「暫時保密」。對此，陳時中25日上午受訪說，「一無所悉」，同仁下班要來鼓勵他非常歡迎。

陳時中今天上午出席濟南長老教會「愛與和平：台北平安」祈禱會後受訪時，媒體詢問，傳出衛福部高層要求官員可以出席陳時中造勢，陳是否知情？陳回應，「這我倒一無所悉」，每個單位下班時候要做什麼事情，公務員自有分寸，大家一起打拚6年了，同仁來鼓勵，他是非常歡迎。

另對於包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都將參與選前之夜造勢，陳時中說，在民進黨不管是黨中央或院長，對自己都非常支持，他們希望台灣好，希望自己能夠當選，給台北帶來前景，讓台灣首都能跟世界城市相匹配，世界能夠看見台北，台北能見度愈高，那台灣的安全性就會更好。

陳時中談及，蔡英文催票影片昨天曝光，總統非常語重心長，一方面表示對自己的信任，一方面表示有責任在後續1年多的任期，政務不要空轉，希望在勝選情況下，讓政務進行能夠愈順暢。