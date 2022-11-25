陳時中：不把蔣家所有責任套蔣萬安身上　從政者該盡力弭平傷口

▲陳時中出席「愛與和平：台北平安」祈禱會。（圖／記者陳煥丞攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前批評，國民黨台北市長候選人蔣萬安站在他曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡上，理直氣壯操作仇恨、攻擊民進黨候選人陳時中，引發討論。對此，陳時中25日受訪說，不會把蔣家所有責任都套在蔣萬安身上，所有從政者都應該盡力弭平台灣的傷口。

陳時中今天上午出席「愛與和平：台北平安」祈禱會，媒體會後聯訪時關注，蔣萬安日前遭批評其曾祖父滿手沾滿政治受難者的血跡上，理直氣壯操作仇恨，無黨籍候選人黃珊珊也向蔣喊話不要只靠「血統」一事。

陳時中回應，他在電視辯論會邀請對手看白色恐怖電影「流麻溝十五號」，「我們不會把蔣家所有責任都套在蔣萬安身上，不過他既然以蔣家後代自詡，那對於社會團結和平和，如何弭平傷口，我相信是有責任的」。他說，希望蔣萬安在未來從政路上，對台灣傷口的弭平盡一份力氣，當然所有從政者都應該要盡力，不過蔣因有這樣的身分，有責任帶領他的支持者弭平台灣的傷口。

媒體另關注，昨天車隊掃街有位小妹妹拿著「姐姐想領陳時中的市長獎」得手舉牌，在網路吸引百餘人轉載分享，陳說，他看到覺得非常感動，昨晚大家傳的相片大概是這張最多，因為確實是從小孩的角度，傳達這樣的想法，讓自己覺得責任更大了。