市民最大咖！估4萬人參加選前之夜　蔣萬安：一起見證嶄新台北

▲蔣萬安「萬安台北出運行 約定1126投票去」12區車隊掃街。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數24小時，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚「選前之夜」選定基隆路一段的台泥松山廠空地舉辦，國民黨發動甲級動員，預計今晚超過4萬人參加。蔣萬安表示，歡迎所有朋友一起參加他的選前之夜，不只給他支持，也要一起見證嶄新的台北、見證明天後全新的台北、正向有未來的台北。

蔣萬安今日的造勢場地與無黨籍台北市長候選人黃珊珊上周超級星期天舉辦的地點相同，所以國民黨喊出要比黃珊珊的造勢人潮多4倍。蔣萬安說，歡迎所有朋友一起參加他的選前之夜，不只給他支持，也見證嶄新的台北、見證明天後全新台北，「每位來參加我選前之夜的朋友，你們就是我的最大咖」。

媒體問到，是否擔心下雨天，導致今晚選前之夜民眾不夠踴躍？以及明天投票率不樂觀？蔣萬安強調，今天晚上選前之夜有很多市民關心，接下來明天投票日大家也一定要去投票，因此歡迎大家晚上一起來參加選前之夜，不只給他支持，「你的參與也是見證台北的重新出發」。

蔣萬安也再次跟市民保證，未來他一定是個有執行力、包容力的市長，黃珊珊提出的好的政見，他會做也會做好；柯文哲任內推出好的政策，他也會做好並且延續；陳時中提出好的政見也會參考採納。

對於傳出衛福部高層要求官員路過陳時中的選前之夜幫忙衝人氣，蔣萬安表示，台北未來能夠站上國際舞台、跟國際一流城市並駕齊驅，相互競爭，才是他真正關心的事情。

