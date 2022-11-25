簡直007！吸管藏千元鈔買票　彰化村長候選人怪招賄選...遭聲押　

▲田尾村長候選人以吸管藏千元現金綁樁。（圖／彰化地檢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最新的買票手法曝光！選舉投票前1日，彰化檢警昨日再查獲2件賄選案！田尾鄉某邱姓村長候選人與鄭姓樁腳為了不讓人發覺買票，將千元鈔票藏在吸管中，向多名選民行賄，邱到案後遭聲押、鄭3萬元交保；另外芳苑鄉長候選人與鄉代聯合綁樁，洪姓樁腳涉嫌以千元買票，也被聲押。

彰化地檢指出，檢察官蔡奇曉指揮彰化縣警察局北斗分局、彰化縣調查站、移民署彰化縣專勤隊組成專案小組，查獲田尾鄉某邱姓村長候選人及鄭姓樁腳涉嫌在吸管內藏千元現金賄選。據了解，專案人員搜索時，發現屋內有一把吸管，而且每支吸管裡都藏有千元鈔票，由於吸管是無色透明的，一下子就被專案人員發現，加上吸管塞錢實在太不合理，相關人只好乖乖承認買票。

經通知相關選民到案說明，檢察官訊問後，認邱姓村長候選人涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有串證之虞，而有聲請羈押之必要及理由，依法當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見；鄭姓樁腳則以3萬元交保候傳；其餘選民均請回。

▲芳苑鄉長候選人以千元現金綁樁。

另外，檢察官簡泰宇指揮彰化縣調查站、芳苑分局，查獲芳苑鄉某洪姓樁腳，以每票1000元代價向多位選民行賄，而約定投票支持某特定之鄉長候選人及某鄉民代表候選人。經通知相關選民到案說明，檢察官訊問後，認洪姓樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有串證之虞，而有聲請羈押之必要及理由，依法當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。其餘選民則均請回。

檢察長洪家原再次強調，強力查賄就是最佳反賄，任何妨害選舉公平之不法犯行，必將嚴查速辦。有任何賄選情資，可撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線電話，或掃描本署「查賄反賄一碼通」QR Code，檢舉賄選領獎金，共同維護選舉公平。