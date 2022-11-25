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俄羅斯擴大反LGBTQ法！　稱捍衛「傳統價值觀」

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯國會下議院「國家杜馬」24日三讀通過法案，將擴大對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）相關內容的宣傳禁令，任何企圖促進「非傳統性關係」的行為都可能違法，並招致重罰，最高可處500萬盧布罰款（約新台幣256萬元）。

▲▼俄羅斯LGBT遊行。（圖／路透）

▲ 8月3日，俄羅斯執法人員阻止民眾參加LGBTQ遊行。（圖／路透）

綜合路透社、衛報等外媒報導，自俄烏戰爭爆發後，克里姆林宮態度漸趨保守。國家杜馬24日決議擴大LGBTQ宣傳禁令，將任何展示、宣傳非傳統性關係的行為視為犯罪。

LGBTQ泛指非異性戀者，分別取女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender），以及對其性別認同感到疑惑者酷兒（Queer）的首字母作為代表。

新法令範圍涵蓋公共場合、文學、影視作品，以及網路世界，違法個人最高可罰款40萬盧布（約新台幣20萬元），違法公司法人則可能面臨高額罰款500萬盧布（約新台幣256萬元）。

▲▼俄羅斯LGBT遊行。（圖／路透）

▲ 俄羅斯近日擴大針對LGBTQ相關內容宣傳禁令。（圖／路透）

原法案於2013年僅禁止對未成年人宣傳LGBTQ行為，現在範圍擴展至所有年齡層。立法者辛斯坦（ Alexander Khinstein）聲稱，他們正在捍衛俄羅斯「傳統價值觀」，以對抗西方自由主義。

該法案之後將送交上議院聯邦委員會進行投票，經由俄羅斯總統普丁簽字後生效。

▲▼俄羅斯LGBT遊行。（圖／路透）

▲ 俄羅斯新法限制民眾提及、展示LGBTQ相關言論與行為。（圖／路透）

LGBTQ支持者表示，禁令擴張意味著任何與LGBTQ議題相關言論、行為都是非法的，同性伴侶開始擔心他們的孩子可能會被政府機關帶走，因為他們向孩子「展示」LGBTQ的生活方式。

TikTok在上個月就曾因宣傳帶有LGBTQ主題影片而被罰款300萬盧布（約新台幣153萬元），俄羅斯媒體監管機關也要求出版社，考慮下架所有包含LGBTQ的書籍。

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