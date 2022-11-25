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黃秀芳今鹿港掃街「譴責賄選」　選前之夜賴清德8度南下催票

記者唐詠絮／彰化報導

今天是選戰最後一天，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳把握最後衝刺機會，一早就到鹿港站路口及市場掃街拜票，民眾非常熱情，還有98歲長輩特地出門為黃秀芳加油，選前之夜副總統賴清德晚間將８度南下彰化站台輔選。

▲彰化縣長候選人黃秀芳鹿港掃街。（圖／競總提供）

▲彰化縣長候選人黃秀芳鹿港掃街。（圖／競總提供）

黃秀芳上午先在鹿港鎮臨海路二段與彰30鄉道路段站路口，隨後率「彰化隊」到第一市場拜票，沿途鄉親要求自拍、比出2號勝利手勢歡迎，還有98歲長者特別出門為黃秀芳打氣，也有攤商送上手作蔥蒜布偶，象徵「蔥滿勝算」，還有黃秀芳的同學準備包子和粽子，象徵包中，讓黃秀芳十分感動，直呼有回家的感覺。

▲彰化縣長候選人黃秀芳鹿港掃街。（圖／競總提供）

黃秀芳說，王惠美一上任，棄辦台灣燈會，跟進她提的369重陽禮金政策，保守施政讓縣民找不到光榮感，重大工程一再流廢標，影響縣政發展，這些都是可以改變的，如今國民黨籍議員候選人施嘉華賄選被羈押，也請王惠美出面譴責，讓公務人員知道，賄選就是錯的。

黃秀芳說，最後關頭，晚上副總統賴清德、3Q等人都將到造勢晚會為她站台，她也呼籲所有支持者相信，彰化會有更好的未來，而這個機會在我們手中的選票，掌握手中的選票，堅定投給黃秀芳，彰化未來4年一定會更好。

▲彰化縣長候選人黃秀芳鹿港掃街。（圖／競總提供）

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