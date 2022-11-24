李雨蓁接「辣個男人」暖心電話　支持者送運彩：盼如日本隊逆轉勝

▲李雨蓁深夜接「辣個男人」陳其邁電話，盼她能堅持走下去。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

距投票僅餘40小時，最後衝刺時刻適逢世足賽熱潮，高雄鳳山區市議員候選人李雨蓁車隊掃街拜票，獲沿途民眾熱情回應。李雨蓁表示，有民眾送上昨（24）日世足賽日本奇蹟勝利的運動彩券，希望李雨蓁能突破德國般的重圍進而逆轉勝；另外，李雨蓁前晚深夜接到「辣個男人」的電話，原來是市長陳其邁暖心鼓勵。

李雨蓁表示，陳其邁市長在電話中提到，年輕人願意為家鄉奉獻的決心實在可貴，希望她能堅持走下去，期待未來一起為高雄打拼。李雨蓁強調，雖然選情十分危急，但她一定會奮戰到最後一刻，希望鳳山市民集中選票，讓雨蓁跟市長一起再拚4年，讓高雄起飛。

▲支持者送上運彩，盼李雨蓁如日本隊逆轉勝。（圖／記者許宥孺翻攝）

而送上日本勝利運彩的支持者表示，他從2018年就支持李雨蓁，希望李雨蓁替換掉貪圖助理費、成天應付司法檢調而無法服務鄉親的議員；期待李雨蓁的第2次參選，能夠順利獲得更多人支持前進議會，讓鳳山區有更多優質的議員。

而日本對上德國的勝利也鼓舞了他，他更期待日本隊逆轉勝的奇蹟，能發生在選情告急的李雨蓁身上，因此雖然這張運彩的彩金只有500多元，也希望能夠當作小額捐款，在最後時刻給雨蓁溫暖。

李雨蓁表示，非常感謝支持者們的熱情相挺，選舉期間忙到沒有空去關注世足賽，但也有聽到大家討論日本逆轉勝德國，她會將這張運動彩券當作幸福符帶在身邊，不會去兌換。也期待自己的選情能跟日本隊一樣倒吃甘蔗，突破大黨的包夾成功進軍議會，為自己故鄉鳳山的鄉親服務。