1票2000元！雲林村長候選人親自買票　約談偵訊後...5萬元交保

▲水林鄉松北村長黃姓候選人涉嫌以每票2000元對價，向選民交付賄賂，因而涉犯投票行賄罪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

投票日將近，雲林地檢署昨（23）日指揮雲林調查站、北港警分局、移民署北區事務大隊機動隊、雲林縣專勤隊、嘉義市專勤隊，通知水林鄉松北村長黃姓候選人及受賄民眾2人到案，檢察官偵訊後，認村長候選人黃男涉犯交付賄賂罪嫌重大，諭令以5萬元具保候傳。

雲林地檢署表示，水林鄉松北村長黃姓候選人涉嫌在登記參選後，以每票現金2000元之對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪。經檢警調多日蒐證，於昨日陸續通知候選人、選民到案說明及接受檢察官訊問，受賄選民並自動繳回現金不法所得6000元。

▲水林鄉松北村長黃姓候選人涉選舉賄賂，選民到案說明並自動繳回現金不法所得6000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案經檢察官訊問後，認黃姓村長候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因，無羈押必要，諭令以5萬元具保候傳。

雲林地檢署表示，投票日倒數，雲林地檢署已派遣檢察官進駐所轄六分局，成立機動查賄隊伍進入村里，貼地查察，嚴查厲辦。本署偵辦之賄選案件，一定會儘速蒐證、依法起訴，若候選人當選，檢察官絕對會提起當選無效之訴，請勿心存僥倖，以身試法。

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►「一代廟會傳奇」車禍亡！留下美妻禮生+2寶 好友悲憶不捨人才

►樓房竄濃煙出動3隊警消搶救！竟無燃燒跡象原因曝：今天初一啦

►北港鎮長8千元茶葉賄選再逮共犯 縣議員候選人涉案...50萬交保

►快訊／「整台車都進去了！」 雲林太平老街店面遭賓士衝撞

►雲林貨車轉彎 雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

