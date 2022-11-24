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人民最大咖！張麗善縣長古坑徒步拜票

▲▼張麗善,古坑,拜票,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲選戰倒數2天，今(24)日上午雲林縣長張麗善在古坑鄉展開徒步拜票。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

選戰倒數2天，今(24)日上午雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞以及古坑鄉長沈勝騰連袂在古坑鄉展開徒步拜票。張麗善縣長表示，剩下不到48小時就要投票，會把握分秒向鄉親懇託，也讓大家感受到自己的拚勁與①心奉獻為雲林的誠意。

▲▼張麗善,古坑,拜票,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲▼張麗善,古坑,拜票,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

展開徒步掃街前，張縣長一行人先前往古坑嘉興宮上香為雲林祈福，由於廟方正在舉辦王爺進香出巡的儀式，張縣長與謝副縣長也手捧神像，恭送二王爺池府千歲進香之行圓滿。

▲▼張麗善,古坑,拜票,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

▲▼張麗善,古坑,拜票,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

掃街拜票的隊伍從古坑民眾服務站出發，沿途受到民眾熱烈的回應，隊伍中的支持者也不斷高喊｢凍蒜｣，讓古坑市區一下熱鬧起來。張麗善縣長說，鄉親熱情的回應就是最大的肯定，自己始終把民眾的在第一位，所以徒步拜票的也意味著與民眾站在一起造勢，因為人民才是最大咖！

▲▼張麗善,古坑,拜票,2022九合一大選,2022雲林縣長,國民黨。（圖／張麗善競選辦公室提供）

曾任古坑鄉長的副縣長謝淑亞則表示，民進黨的對手不斷找政治大咖南下站台、大造勢，但卻距離人民很遙遠，因為雲林人可以感受到這些政治人物只是選舉時來作秀，真正需要他們協助時卻找不到人。

最後，張麗善縣長懇請所有雲林鄉親1126挺善良，縣長支持①號張麗善，古坑鄉長支持①號沈勝騰，讓雲林與古坑一起上場、加速前進、繼續｢女子｣！

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