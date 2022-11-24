黃偉哲市區車隊掃街　奶茶妹奉送冷飲祝福

▲台南市長黃偉哲車隊行經西門路的茶飲店時，一名熱情的店員雙手舉起珍珠奶茶，送給市長祝福，黃偉哲立即，彎腰接受店員的慰勞，並與店員擊掌說謝謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

再過2天就是投票日，黃偉哲24日下午前進市區掃街，會同市議員候選人車隊，包括安平區呂維胤、李啟維、周麗津、林依婷，與中西區沈震東、周嘉韋、陳怡珍、邱莉莉，共同宣示：「市長當選、議員過半，民進黨全勝利！」。

車隊沿途也遇到許多熱情的民眾，有一間公司的老闆和員工都擠在騎樓，大聲向車隊歡呼比讚。車隊行經安平老街時，遇到一群舉著自製標語、宣傳18歲公民權的青年，黃偉哲也與他們一一擊掌，並響應大喊：「挺18」！

今天也發生溫馨插曲，車隊行經西門路的茶飲店時，一名熱情的店員雙手舉起珍珠奶茶，做勢要送給市長，黃偉哲立即要求車隊放慢，彎下腰接受店員的慰勞，並與店員擊掌說謝謝。車隊與「奶茶妹」相遇的過程不到1分鐘，卻讓候選人溫暖在心頭。

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