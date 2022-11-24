嘉義縣長翁章梁特地拍片　為王宣貿催票

▲嘉義縣長翁章梁，特地再拍片為王宣貿催票，翁章梁說王宣貿若能當選，他是唯一能做跨區服務的市議員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

選戰倒數最後2天，從民進黨初選開始，即一直關心王宣貿選情的嘉義縣長翁章梁，24日特地再拍片為王宣貿催票，翁章梁說王宣貿若能當選，他是唯一能做跨區服務的市議員。

曾在大新營地區參選國大代表的翁章梁，最後更拜託他在大新營地區的好朋友和老朋友，能全力搶救民進黨在大新營地區提名的唯一新人王宣貿。 翁章梁本身也投入嘉義縣長選舉，選戰最後2天，他也在嘉義縣忙著掃街拜託，他說大新營地區很多人在嘉義上班，過去他在台南縣服務和參加競選時，就在台南認識不少朋友，因為選戰最後的關鍵時刻，選情很緊繃，因無法親自前來，尤其在這選戰最後一刻，王宣貿還需要大家「全力搶救」「全力相挺」，所以才特地錄製這段影片幫忙催票。

大新營選區，在台南市議員部分，大新營地區共9人參選，應選6席，選情相當緊繃，每個候選人在最後關頭，都四處拜託，而王宣貿陣營，這2天也出動車隊瘋狂掃街，希望能催出最後選票，王宣貿說，他的選情危急，尤其新人沒有組織票、沒有樁腳，拜託大新營的鄉親，能全力搶救王宣貿，給新人一個機會。

