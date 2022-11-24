倒數48小時！蔣萬安、陳時中、黃珊珊纏鬥到最後一刻　決戰策略曝光　　　　

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

選戰倒數不到48小時，台北三腳督選戰繃到最高點！藍綠白各陣營都啟動車掃做最後衝刺，為了催出選票，三強陣營的最後策略也曝光。國民黨台北市長候選人蔣萬安訴諸「價值對抗」的選擇，持續升高人民對陳時中的仇恨值；民進黨候選人陳時中則極力消毒，並拋「愛、包容與溫暖」的基調，化解對手的仇恨動員，而兼任主席的總統蔡英文更把本次選戰層次拉高至國家層級，提醒人民這次選戰，攸關台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息；至於無黨籍候選人黃珊珊則左打藍、右打綠，企圖在藍綠之間殺出一條血路。

距離九合一大選剩下最後不到48小時，台北的天空不作美，不僅氣溫驟降，還不時下起大雨；而藍、綠、白各陣營候選人仍馬不停蹄，啟動最後車掃，跑遍選區內的大街小巷，希望能把支持者的票給衝出來。不過三人纏鬥至今，究竟最後鹿死誰手，可能得戰到最後一刻，才得以分曉。

國民黨方面，藍營支持者的投票熱情，依照過往慣例，都不如綠營般熱情，因此這也成為藍營的候選人必須面對的難題，蔣萬安24日受訪時就喊出「不論颳風下雨都要出來投票」，意在鞏固藍營基本支持者可以票票入匭。

至於選前之夜將在25日登場，國民黨安排比照央視春晚等級的「超巨型」舞台，蔣萬安受訪時表示，選前之夜最重要的是告別過去陰霾、迎向光明未來的起點，希望市民朋友呼朋引伴，帶親朋好友共襄盛舉，讓更多朋友可以相約在隔天一起出來投票。

在論述方面，蔣萬安最後階段則訴諸「價值對抗」的選擇，是正直還是黑箱的選擇題，強化人民對陳時中的仇恨值。他認為，這已不是蔣萬安個人的選舉，這是一場捍衛台北市正直、善良的選舉。他認為，這場選舉是場價值對抗的選戰，是價值的聖戰，市民手中的這一票，代表台北未來到底要走向光明還是黑暗？走向正直還是側翼？走向民主還是黑箱？走向善良還是謊言？

在陳時中陣營方面，由於藍白陣營強攻防疫、疫苗採購、高端疫苗等議題，這也讓陳時中一直處於「守勢」，而陳時中的策略也很明確，除了定調蔣萬安陣營是「仇恨動員」外，自己則不比照藍白對手打抹黑焦土戰，透過主動「消毒」的方式來闢謠。中央疫情指揮中心指揮官王必勝近日也跳出來，反駁「特定人士」的抹黑，強調台灣的防疫成績是具體事實，且是可以在國際上分享的，台灣面對疫情的總體致死率累積0.17%，而這波Omicron BA.5疫情致死率更低到0.12%。

面對藍白陣營的攻擊戰，陳時中陣營則拋出「愛、包容和溫暖」的論述，前副總統陳建仁在陪同陳時中掃街時表示，要用愛化解彼此的仇恨、要團結化解痛恨、要光明化解黑暗；而陳時中更送給前來「探班」支持的民進黨立院黨團總召柯建銘象徵愛、包容和溫暖的玫瑰花，感謝他們在雨中到場支持。

兼任黨主席的總統蔡英文在中常會談話時也將這次選戰層次拉高到國家層級，她表示，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。她說，剩下的總統任期，要把台灣顧好，需要借用支持者們的力量，支持民進黨的候選人，讓她更有力量，帶領台灣在國際上站穩腳步。

黃珊珊陣營的最後策略，持續維持一慣「左打藍、右打綠」的作風，她透過臉書強調，她是唯一一位無黨籍參選者，跟兩大政黨分庭抗禮，成為無法棄保的三腳督，距離創造歷史只差最後一哩路。

黃珊珊表示，不分政黨，包括議員和里長，很多人都對她保持善意，甚至大方肯定，這在台灣政壇應該很罕見。她說，很多人都問，為什麼民進黨市議員王世堅這樣相挺，其實她知道王世堅就是個漢子，不會說假話，但每個人都有很多不得已的苦衷，20幾年來，她參加選舉，最大的原則，就是不為難任何人，逼迫任何人，這也是讓她交到很多朋友的原因。

對於蔣萬安跟陳時中兩位對手，黃珊珊表示，都是未經程序正義的特權份子，尤其是國民黨，從馬英九、郝龍斌、連勝文、丁守中，到現在的候選人都是政二代；而民進黨的候選人更是由高層欽點，不管他的仇恨值有多高，所以羅智強、林佳龍只能靠邊站，他們贏得黨內提名不經正當程序，因為藍綠根本不在乎人民的感受，只想著政黨版圖，提名個西瓜或芭樂，人民也得買單。

黃珊珊說，自己是靠著20幾年的努力，和在台北市副市長任內所累積的能量，參選市長，更是我自己的決定，不受任何人影響，這一點，我們早就贏了。