「我募款不只400萬」　陳明通「我坦蕩蕩」：別為選舉羅織！

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

台北市議員王鴻薇23日拿PTT上的爆料訊息指控國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收了高達400萬捐款。對此，陳明通24日赴立法院外交及國防委員會備詢時表示，台大昨天公開說明，沒有任何不法，任何募款進入台大報帳系統，他自己身為中國大陸研究中心主任，勢必要募款，「而且我募了不只有400萬，募款了好幾百萬」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會，被媒體問及400萬議題時表示，「陳局長不答陳教授問題」，並請媒體「去問陳教授的陳律師」。

不過，國民黨立委馬文君在質詢時再次要求陳明通回應，陳明通答詢時表示，台大昨天公開說明，沒有任何不法，任何募款都進入台大的報帳系統，每一分錢該不該用，能不能用都要學校同意。

陳明通表示，他本人主持研究計畫沒有拿一毛錢，很多是用在研究中心職員的薪水，這跟媒體還有外面說的一點關係都沒有，不要為了選舉羅織到這種程度。他強調，昨天律師的聲明已經很清楚，因為2015年他接中國大陸研究中心主任，國科會邁向頂尖計畫後來撐不下去，他身為主任一定要去募款，「而且我募了不只有400萬，募款了好幾百萬，那些錢都在研究中心，我坦蕩蕩！」