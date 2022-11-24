柯媽高雄助選不停說「沒關係啦」　他突衝出喊：兒子選總統一定支持

▲不少年輕人搶著跟柯媽合照。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

選戰進入最後倒數關鍵時刻，台灣民眾黨黨主席柯文哲85歲的母親何瑞英「柯媽」24日特別南下高雄替參選人助選，她走入市場親切跟攤販逐一握手，對方想要先脫下手套，全被柯媽拒絕，全程最常說的就是「沒關係啦」，甚至有不少支持者搶著合照，還有粉絲衝出來在她耳邊說，如果你兒子出來選總統一定支持。

柯媽今天上午在高雄市黨部主委馮啟彥、左楠區市議員參選人莊貽量陪同下到左營區哈囉市場拜票，由於柯媽今年5月跌倒住進加護病房，現在為了拉票，特地從新竹南下走入高雄市場，行程都還沒開始，就有民眾看到貼心提醒，這邊的市場很窄也滑，一定要小心。

▲▼柯媽南下高雄市場替民眾黨參選人助選。（圖／記者許展溢攝）



柯媽精神超好，不僅在黨部安排路線下拜票，還堅持要走到原本沒有規劃的路線，為的就是跟每一位攤販握到手，不少攤販都戴著手套在忙，看到柯媽要握手想要先脫下，都被柯媽拒絕，不斷強調「沒關係啦，這些吃的都很乾淨」。

由於市場溼滑，時不時有人提醒柯媽走慢一點，要小心地板，最多的是支持者大讚她本人比較年輕，沒想到這麼漂亮有氣質又高貴，對想合照的民眾，柯媽來者不拒拉下口罩合拍，還有攤販說「其實柯媽媽很會唱歌」。

▲不少婆媽向柯媽表示「很喜歡妳，一定會支持你們」。（圖／記者許展溢攝）



拜票過程中，不少民眾黨的支持者向柯媽說「媽媽出來，民眾黨更有人氣了」，有幾名年輕人也搶著跟柯媽合照，並說上幾句支持的話，一名男性支持者則特地趁比較沒人的時，突然跑到柯媽耳邊跟她說，「如果你兒子出來選總統，我一定支持」，這場市場拜票有不少婆媽看到柯媽便喊「柯媽媽來了」，顯見她的超人氣。