罷韓君子合體！尹立「手比6」讚：基進、張博洋讓高雄步入正軌

▲罷韓君子合體掃街，尹立向民眾請託讓張博洋進議會服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

罷韓君子再度合體。「Wecare高雄」發起人尹立昨(23日)陪同台灣基進高雄市議員候選人張博洋車掃，並向民眾請託，強調有張博洋協助罷韓，才讓高雄步入正軌，兩人也高舉手比出「數字6」，這不僅是象徵罷韓投票日，也是張博洋的號次。

尹立表示，張博洋與台灣基進在罷韓時，自罷韓行動開始的最一開始，就是最堅定一同推動罷韓運動的好兄弟，呼籲支持三民區6號張博洋，讓台灣基進優秀的年輕人進入議會服務，也讓民主幼苗延續。

▲尹立和張博洋曾發起罷韓民主運動。（圖／記者許宥孺翻攝）

尹立指出，正因為有台灣基進與張博洋支持、協助罷韓的民主運動，才能讓高雄重新步入正軌，但目前張博洋選情緊急，請鄉親一票一票的支持，讓張博洋進入議會，使具台灣主體意識的本土政黨夥伴，進入議會為高雄市民服務。

張博洋表示，非常感謝尹立老師親自出馬協助，前次在造勢晚會當中，代表罷韓行動擔任領銜人的陳冠榮指出，「我就像哥哥，張博洋像是弟弟，尹立則像是最讓大家放心的大哥，一直作為一股溫和堅毅的力量，支撐著相對年輕的自己」。

▲▼罷韓君子手舉「6」，不僅象徵罷韓數字，也是張柏洋的號次。（圖／記者許宥孺翻攝）

張博洋指出，就像罷韓需要「四君子」擔任不同的角色相輔相成，把罷韓的力量發揮到最大，民主機制當中也需要不同的角色，才能讓高雄的發展健全、迅速的前進。