馬英九「蔡英文執著賣芒果乾」　吳釗燮：檢討被害人實在不好

▲外交部長吳釗燮赴立法院外交及國防委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九24日發文指出，他一直期待民進黨政府拿出智慧與勇氣，記取俄烏戰爭的慘痛教訓，主動避戰謀和，並再次喊出「票投民進黨，青年上戰場」的口號。對此，國安局長陳明通24日給出「完全無法同意」6字；而外交部長吳釗燮則認為，這種被害人反而被檢討的做法，實在很不好。

民進黨立委趙天麟24日於立法院外交及國防委員會質詢時，提出馬英九上午的臉書發文。根據馬英九的內文指出，他期待民進黨政府拿出勇氣與智慧，記取俄烏戰爭的慘痛教訓，體察國際社會對和平的殷切盼望，主動避戰謀和，但是蔡英文政府當局仍執著「抗中保台」路線，期望再次熱賣「芒果乾」，以謀取政治利益，「我們的國家安全與台灣民眾福祉，似乎不是蔡政府最重要考量」。隨後，馬英九再次提出他的順口溜，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場。」

對此，趙天麟表示，馬英九這篇文章都在檢討台灣，說台灣不跟中國互動，結論說票投民進黨青年上戰場。他認為，馬英九這是很大的謬論，台灣是善盡民主的模範生，但台灣是民主社會一定會有親中的政黨跟政治人物，面對流氓政權要彎腰低頭，這麼多國民黨委員他很難過，馬英九這篇文章，他要以這篇文，詢問國安局長陳明通、外交部長吳釗燮的看法。

陳明通則簡短給出「完全無法同意」6個字；而吳釗燮表示，這種被害人反而被檢討的做法，實在很不好，台灣受到中國霸凌、威脅跟脅迫，國際社會很多人來支持台灣，這是國際社會上結盟的力量，我們反而被檢討，這大可不必；而烏克蘭這件事，被俄羅斯侵略造成威脅，也看到很多人在檢討烏克蘭，他也認為這大可不必。