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徐定禎選前之夜辦平安夜音樂會　里唯感性喊話：返鄉投票改變苗栗

▲▼徐定禎24日由女兒里唯陪同召開記者會，宣布25日選前之夜將在頭份競選總部舉辦「守護苗栗平安夜音樂會」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎24日由女兒里唯陪同召開記者會，宣布25日選前之夜將在頭份競選總部舉辦「守護苗栗平安夜音樂會」。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

選戰剩2天就要投票，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(24)日召開記者會，宣布25日選前之夜將舉辦「守護苗栗—平安夜音樂會」，邀請多位實力派唱將與金曲天王林生祥、黃子軒現場演唱。徐定禎說，選戰激情將告一段落，守護家鄉，改變苗栗的初心永不改變，邀請大家一起來享受音樂的美好，一起走完苗栗政黨輪替的最後一哩路!

徐定禎女兒里唯也陪同出席記者會，里唯說，從小看著爸爸認真服務鄉親，頭份也真的變得越來越好，拜託苗栗人給徐定禎一次機會做做看，讓徐定禎發揮行政經驗來改變苗栗。她也表示，苗栗孩子到了外地求學、工作，經常會被說苗栗是三等縣、買票縣、苗栗國，許多人都會羞於提起自己來自苗栗。但這一次，苗栗真的有機會改變，請大家把握這次機會，明天買一張車票回家投票。

徐定禎表示：「現在是苗栗政黨輪替的最後一哩路，選舉檢視候選人、比較政績政見，過程中充滿激情跟緊張氣氛，但不能忘記最重要的初心，投下這張票之後，未來四年會迎接怎麼樣的生活？這一代人的選擇，會怎麼影響下一代？不關心政治，就會被糟糕的人統治，而關心政治，我們就能共同守護家鄉，一起打拚開拓更好的未來。」

徐定禎說，選戰的激情將告一段落，但守護家鄉，改變苗栗的初心永不改變，請大家週六一定要投票，集中選票，他有信心會當選，與大家共同創造美麗的「新苗栗」！

▲▼徐定禎24日由女兒里唯陪同召開記者會，宣布25日選前之夜將在頭份競選總部舉辦「守護苗栗平安夜音樂會」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲▼苗栗平安夜音樂會。（圖／徐定禎競選總部提供）

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